« Investir dans le développement, c’est prévenir des crises et soutenir les pays les plus vulnérables », a déclaré Éléonore Caroit au micro de France Inter, à l’occasion de la réunion des ministres du G7 à Paris

France : l’aide au développement reste une priorité malgré la baisse du budget « Investir dans le développement, c’est prévenir des crises et soutenir les pays les plus vulnérables », a déclaré Éléonore Caroit au micro de France Inter, à l’occasion de la réunion des ministres du G7 à Paris

L’aide publique au développement demeure une priorité pour la France malgré une réduction de son budget, a affirmé jeudi la ministre française déléguée chargée des Partenariats internationaux, Éléonore Caroit, à l’occasion de la réunion des ministres du G7 à Paris.

S’exprimant sur la radio française France Inter, la ministre a souligné l’importance de maintenir l’engagement français en faveur des pays les plus fragiles, alors que les grandes puissances cherchent à rendre l’aide « plus efficace » et « plus pérenne ».

La rencontre, organisée les 29 et 30 avril, intervient dans un contexte de recul marqué de l’aide internationale, qui a chuté de 23,1 % en 2025, notamment en raison des réductions budgétaires opérées par les principaux pays donateurs, dont les États-Unis.

La France a également diminué son enveloppe de 10,9 % la même année, en raison de contraintes budgétaires. L’aide au développement représente désormais moins de 0,5 % du revenu national brut, en deçà de l’objectif de 0,7 % fixé par l’ONU.

Malgré cette baisse, Paris reste « le cinquième bailleur au niveau international », a affirmé Éléonore Caroit, insistant sur la nécessité d’optimiser l’impact de chaque euro investi.

« Investir dans le développement, c’est prévenir des crises et soutenir les pays les plus vulnérables », a-t-elle déclaré, mettant en avant des projets durables, notamment dans les domaines de la santé et des politiques publiques résilientes.

Enfin, la ministre a indiqué que les pays du G7 s’étaient accordés sur une réforme en profondeur de l’architecture de l’aide au développement, avec pour objectif de renforcer son efficacité et sa durabilité.

Interrogée également sur la situation sécuritaire au Mali, marquée par des attaques coordonnées de groupes armés, Éléonore Caroit a indiqué que les autorités françaises avaient rapidement pris contact avec la communauté française sur place.

« Nous avons dès samedi pu entrer en contact avec cette communauté française pour leur donner des consignes de sécurité, pour leur conseiller de quitter le pays s’ils le pouvaient », a-t-elle déclaré.

Selon elle, 4 098 Français sont actuellement inscrits au registre des Français de l’étranger au Mali.

Cette déclaration intervient dans un contexte de recrudescence des violences au Mali, après une série d’attaques coordonnées menées le 25 avril par des groupes armés, en lien avec le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), dirigé par Iyad Ag Ghaly, et des rebelles du Front de libération de l’Azawad (FLA). Les opérations, dans lesquelles le ministre de la Défense Sadio Kamara a été tué, se sont déroulées sur plusieurs fronts, notamment à Bamako, Kati, Mopti, Gao et Kidal et ont notamment Les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené des opérations de riposte.