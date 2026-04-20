Un "incident de sécurité pouvant impliquer une divulgation de données issues de comptes particuliers et professionnels" a été détecté le 15 avril sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), détaille le ministère de l’Intérieur

France : l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) visée par une cyberattaque Un "incident de sécurité pouvant impliquer une divulgation de données issues de comptes particuliers et professionnels" a été détecté le 15 avril sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), détaille le ministère de l’Intérieur

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), plateforme publique française permettant d’effectuer des démarches liées aux cartes d’identité, permis de conduire et certificats d’immatriculation, a été ciblé par une attaque informatique susceptible d’avoir entraîné une fuite de données personnelles, a annoncé lundi le ministère de l’Intérieur.

Par voie de communiqué officiel, le ministère de l'Intérieur explique qu'un « incident de sécurité pouvant impliquer une divulgation de données issues de comptes particuliers et professionnels » a été détecté le 15 avril sur le site de l’agence.

Les premières analyses indiquent que, pour les comptes de particuliers, plusieurs informations sensibles pourraient avoir été compromises, notamment les identifiants de connexion, la civilité, les noms et prénoms, les adresses électroniques, les dates de naissance ainsi que l’identifiant unique du compte. D’autres données, comme l’adresse postale, le lieu de naissance et le numéro de téléphone, pourraient également être concernées.

"Les usagers concernés font actuellement l'objet d’une information personnalisée", précise le communiqué.

Aucune précision supplémentaire n’a été donnée à ce stade sur l’origine de l’attaque ni sur le nombre exact de comptes concernés. Une enquête est en cours afin de déterminer l’ampleur de l’incident et ses éventuelles conséquences.

Cette nouvelle cyberattaque intervient alors que plusieurs entités et structures en France vivent ce fléau de plein fouet. La dernière en date, le ministère de l’Éducation nationale français, qui a annoncé mardi dernier avoir été la cible d’une « cyberattaque ciblée » ayant entraîné la fuite de données personnelles d’élèves, dont le nombre exact est « en cours d’évaluation ».