Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a reçu vendredi son homologue du Koweït, Cheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, à Paris

France-Koweït : Paris réaffirme son soutien au Koweït lors d’une rencontre ministérielle Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a reçu vendredi son homologue du Koweït, Cheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, à Paris

AA / Istanbul

Jean-Noël Barrot, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, a rencontré vendredi 15 mai son homologue koweïtien, Cheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, à Paris.



Selon le communiqué officiel partagé par Pascal Confavreux, porte-parole du ministère, la rencontre a permis de réaffirmer la « pleine solidarité de la France avec les autorités et le peuple du Koweït » après les « attaques injustifiées de l’Iran contre le pays ».

La visite s’inscrit dans le cadre des relations diplomatiques bilatérales entre la France et le Koweït. Selon l’ambassade de France au Koweït, sur le réseau social américain X, le ministre koweïtien était porteur d’une lettre de l’Émir du Koweït destinée au président Emmanuel Macron.

Le ministre français a insisté sur la nécessité d’une réouverture « sans délai et sans restriction » du détroit d’Ormuz, essentiel pour le commerce international, et a rappelé l’implication de la France dans l’initiative franco-britannique visant à garantir la liberté de navigation dans la région. La rencontre a également abordé les crises régionales au Liban et en Palestine, sans annoncer de mesures immédiates.

Dans sa déclaration, le porte-parole du ministère a cité Jean-Noël Barrot, soulignant « l’engagement de la France en faveur de la désescalade et d’une solution diplomatique robuste, qui seule permettra de garantir la paix et la sécurité dans la région ».

Aucun calendrier précis n’a été communiqué pour des mesures concrètes de sécurité maritime. Les ministres ont cependant exprimé leur intention de renforcer le partenariat bilatéral « dans tous les domaines d’intérêt commun ».