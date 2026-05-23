- « À compter de ce jour, Itamar Ben-Gvir est interdit d'accès au territoire français », a déclaré le chef de la diplomatie française sur le réseau social américain X

France : Jean-Noël Barrot interdit l’entrée du territoire à Itamar Ben-Gvir - « À compter de ce jour, Itamar Ben-Gvir est interdit d'accès au territoire français », a déclaré le chef de la diplomatie française sur le réseau social américain X

AA/Istanbul/ Sanaa Amir

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a annoncé l’interdiction d’accès au territoire français visant Itamar Ben-Gvir, invoquant ses « agissements inqualifiables » à l’égard de citoyens français et européens participant à la flottille Global Sumud.

« À compter de ce jour, Itamar Ben-Gvir est interdit d'accès au territoire français », a déclaré le chef de la diplomatie française sur le réseau social américain X, ajoutant que cette décision fait suite à des « agissements inqualifiables à l’égard de citoyens français et européens passagers de la flottille Global Sumud ».

Le ministre a par ailleurs estimé que, même s’il désapprouve la démarche de cette flottille, qu’il juge « sans effet utile et source de surcharge pour les services diplomatiques et consulaires », la France ne peut tolérer que des ressortissants soient « menacés, intimidés ou brutalisés, qui plus est par un responsable public ».

Il a également affirmé que ces comportements ont été dénoncés par « un grand nombre de responsables gouvernementaux et politiques israéliens », et qu’ils s’inscrivent dans une série de « déclarations et d’actions choquantes, d’incitations à la haine et à la violence à l’encontre des Palestiniens ».

Enfin, Jean-Noël Barrot a appelé l’Union européenne à envisager des sanctions similaires, se disant aligné sur la position de son homologue italien.