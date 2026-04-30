Le chef de la diplomatie française a également annoncé une conférence internationale à Paris le 12 juin

France : Jean-Noël Barrot appelle Israël à lever le blocus de Gaza et appuie la solution à deux États Le chef de la diplomatie française a également annoncé une conférence internationale à Paris le 12 juin

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a appelé jeudi les autorités israéliennes à lever le blocus humanitaire imposé à Gaza, à mettre fin à la colonisation et à renoncer à toute logique d’annexion, tout en exhortant les dirigeants palestiniens à condamner « sans ambiguïté » le terrorisme, dans une nouvelle relance diplomatique française en faveur de la solution à deux États.

Dans une allocution de plus de huit minutes diffusée sous le slogan « Shalom, Salam, La Paix », le chef de la diplomatie française a dressé un plaidoyer appuyé pour une reprise d’un horizon politique entre Israéliens et Palestiniens, estimant que « cette année peut être décisive » pour l’avenir de la région.

S’adressant directement aux dirigeants israéliens, Jean-Noël Barrot a lancé : « Sortez de l’impasse. La guerre sans fin et l’occupation ne peuvent constituer un horizon acceptable pour l’avenir d’Israël », avant de demander : « Levez le blocus humanitaire imposé à Gaza. Levez le blocus financier sur l’Autorité palestinienne. Mettez un terme à la colonisation et à l’occupation. Renoncez à toute logique d’annexion. »

Le ministre a parallèlement appelé les responsables palestiniens à faire « le choix clair et irrévocable de la non-violence », du pluralisme politique et de l’État de droit, en leur demandant de « condamner sans ambiguïté le terrorisme » et de s’engager dans une reconnaissance « durable et réciproque » d’Israël.

Jean-Noël Barrot a également justifié la reconnaissance par la France de l’État de Palestine décidée le 22 septembre dernier, la qualifiant d’« acte de justice historique » destiné à préserver la solution à deux États et à combattre les extrémismes nourris par l’absence de perspective politique.

Estimant que « rien de juste et de durable ne se fera sans les sociétés civiles », le chef de la diplomatie française a annoncé que Paris accueillera le 12 juin prochain une conférence internationale réunissant acteurs israéliens et palestiniens engagés pour la paix, un an après l’Appel de Paris lancé en juin 2025.

Cette rencontre interviendra à la veille du sommet du G7 que la France présidera cette année, Paris cherchant à se repositionner comme l’un des principaux parrains internationaux d’une relance politique du règlement israélo-palestinien.

L’armée israélienne a lancé en octobre 2023 une offensive brutale de deux ans sur Gaza, faisant plus de 72 000 morts, plus de 172 000 blessés et provoquant des destructions massives dans le territoire assiégé.

