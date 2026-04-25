- Rassemblés sur la place de la République, les manifestants ont dénoncé son meurtre et réclamé justice, scandant notamment « Justice pour Aboubakar » et « Pas de paix sans justice »

France : hommage à un jeune musulman tué dans une mosquée - Rassemblés sur la place de la République, les manifestants ont dénoncé son meurtre et réclamé justice, scandant notamment « Justice pour Aboubakar » et « Pas de paix sans justice »

AA/Paris

À Paris, une manifestation a rendu hommage à Aboubakar Cissé, un jeune musulman tué dans une mosquée il y a un an, victime d'un meurtre islamophobe.

Rassemblés sur la place de la République, les manifestants ont dénoncé son meurtre et réclamé justice, scandant notamment « Justice pour Aboubakar » et « Pas de paix sans justice », tout en brandissant des pancartes contre le racisme et l’islamophobie.

Les participants ont également dénoncé la montée des discriminations en France et critiqué certaines prises de position politiques jugées stigmatisantes. Ils ont appelé à un renforcement de la lutte contre toutes les formes de racisme.

Plusieurs élus, dont les députés Gabrielle Cathala, Antoine Léaument et Sabrina Sebaihi, ont pris part au rassemblement. Gabrielle Cathala a qualifié la mort de Cissé de « crime islamophobe », estimant que la réaction des autorités aurait été différente selon la confession de la victime.

Des voix associatives ont également alerté sur la persistance des violences racistes en France et sur la nécessité d’une mobilisation continue pour les droits des minorités.

Rappel des faits

Le 25 avril 2025, dans une mosquée du Gard, Aboubakar Cissé avait été tué à l’arme blanche par un homme qui lui avait demandé de lui apprendre à prier.

Le suspect s’était ensuite rendu en Italie avant d’être extradé vers la France, puis mis en examen pour homicide volontaire en raison de la religion. Il a été placé en détention avant d’être transféré dans une structure psychiatrique.

Traduit du turc par Sanaa Amir