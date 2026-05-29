AA/Istanbul/Sanaa Amir

Dans le département de Gironde, situé dans le sud-ouest de la France, les stations balnéaires demandent un soutien financier accru pour assurer la surveillance des plages, alors que la fréquentation explose en raison d’une canicule précoce et que plusieurs noyades ont été recensées ces derniers jours.

Dans un contexte de forte affluence, le syndicat Sivu33, qui regroupe 14 communes littorales, alerte sur une situation devenue difficilement soutenable. Son président, le maire de Lacanau Laurent Peyrondet, a estimé que les communes ne sont plus en mesure d’assurer seules la sécurité des baigneurs, appelant à la mobilisation d’autres collectivités.

« Aujourd’hui, on n’est plus en capacité de surveiller tous les gens qui viennent. On ne peut plus financer, seuls, cette activité », a-t-il déclaré devant la presse, selon BFMTV.

Selon les données du syndicat, plus de 130 000 personnes ont fréquenté les plages de l’Atlantique lors du week-end de Pentecôte, un niveau comparable à celui d’un week-end du 15 août, en pleine saison estivale.

Face à cette pression touristique, les élus locaux demandent un renforcement des moyens et une implication financière de Bordeaux Métropole, du conseil départemental de Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine. Actuellement, seules 6 des 25 plages océaniques du département bénéficient d’un dispositif de surveillance complet, selon la préfecture.

Enfin, cette demande intervient après plusieurs noyades enregistrées dans la région, relançant le débat sur les capacités de prévention et de sécurité sur les littoraux en période de forte chaleur.