France : Gabriel Attal propose d'« accueillir moins pour accueillir mieux », au sujet de l'immigration

Le candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2027, Gabriel Attal, a défendu mardi une politique migratoire visant à « accueillir moins pour accueillir mieux », tout en plaidant pour une priorité accordée à l’immigration de travail plutôt qu’au regroupement familial.

Invité de France Inter, l’ancien Premier ministre a affirmé vouloir « privilégier l’immigration de travail au regroupement familial », estimant que la France devait mieux définir ses priorités en matière migratoire.

« C’est aussi un service à rendre aux personnes qu’on accueille et qu’aujourd’hui, on n’accueille pas suffisamment bien », a déclaré Gabriel Attal.

Le dirigeant politique a ainsi réaffirmé sa volonté de réduire les flux migratoires tout en maintenant une immigration ciblée sur les besoins économiques et professionnels du pays.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de durcissement du débat politique autour des questions migratoires, à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.

Le ministre français de la Justice Gérald Darmanin a proposé dimanche, un moratoire de trois ans sur l’immigration légale et une réforme constitutionnelle visant à instaurer des quotas migratoires contraignants. Dans le Journal du Dimanche, le garde des Sceaux avait estimé que la France aurait atteint un seuil critique en matière d’intégration. Il affirme ainsi que « nous sommes arrivés à la limite de nos capacités d’intégration et d’assimilation » et appelle à une inflexion majeure de la politique migratoire.