« La justice doit faire sa révolution pour protéger nos enfants victimes d’inceste et de violences sexuelles », a écrit le ministre français de la Justice, dans un message publié sur la plateforme sociale américaine X

France : Gérald Darmanin plaide pour l’imprescriptibilité des crimes sexuels commis sur les mineurs « La justice doit faire sa révolution pour protéger nos enfants victimes d’inceste et de violences sexuelles », a écrit le ministre français de la Justice, dans un message publié sur la plateforme sociale américaine X

Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, a appelé à une réforme profonde de la protection de l’enfance et de la justice des mineurs, plaidant notamment pour l’imprescriptibilité des crimes commis contre les enfants, dans une tribune publiée dimanche dans La Tribune Dimanche.

« Le temps est venu de consacrer l’imprescriptibilité des crimes commis sur les mineurs », affirme le garde des Sceaux, estimant que les institutions françaises ont trop longtemps répondu « à la parole de l’enfant par le doute ».

Le ministre défend un « principe de précaution pour l’enfance » afin de protéger immédiatement les mineurs en danger, sans attendre la fin des procédures judiciaires. Il propose notamment la création d’une « ordonnance de sûreté de l’enfant » ainsi qu’un renforcement des contrôles des antécédents judiciaires des adultes travaillant au contact de mineurs.

Gérald Darmanin appelle également à la création d’un « juge unique des familles », accompagné de procureurs spécialisés dans chaque tribunal, afin de simplifier la prise en charge judiciaire des situations impliquant des enfants.

Dans sa tribune, le ministre dresse un constat sévère de la protection de l’enfance en France, affirmant que le système est « totalement défaillant ». Il souligne que près de 380.000 enfants relèvent actuellement de l’aide sociale à l’enfance (ASE), dénonçant des prises en charge tardives et un manque de structures adaptées.

Estimant qu’une « révolution culturelle » est nécessaire, il appelle les professionnels de la justice, de l’éducation, de la santé et les responsables religieux à signaler davantage les situations de danger concernant les mineurs.

« Lorsqu’il s’agit de la vie des enfants, l’absence de courage politique est une faute morale », conclut-il.

« La justice doit faire sa révolution pour protéger nos enfants victimes d’inceste et de violences sexuelles », a écrit le ministre français de la Justice, dans un message accompagnant son opinion, sur la plateforme sociale américaine X.

Cette déclaration intervient alors que les crimes sexuels sur les mineurs s'amplifient en France. Selon les statistiques, citées par l'agence de l'ONU chargée de protéger les droits de tous les enfants dans le monde (Unicef), un tiers des Français déclarent avoir au moins une victime d’inceste dans leur entourage.