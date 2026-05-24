France : Gérald Darmanin appelle à « mettre fin à l’immigration telle qu’elle est aujourd’hui » Le ministre de la Justice veut suspendre l’immigration légale pendant trois ans et réformer la Constitution

Le ministre français de la Justice Gérald Darmanin propose un moratoire de trois ans sur l’immigration légale et une réforme constitutionnelle visant à instaurer des quotas migratoires contraignants, selon des déclarations publiées dans le Journal du Dimanche. Il n’exclut par ailleurs pas une candidature à l’élection présidentielle de 2027.

Dans le détail, le garde des Sceaux estime que la France aurait atteint un seuil critique en matière d’intégration. Il affirme ainsi que « nous sommes arrivés à la limite de nos capacités d’intégration et d’assimilation » et appelle à une inflexion majeure de la politique migratoire.

Dans cette logique, il plaide pour un changement profond du cadre actuel. « Il faut mettre fin à l’immigration telle qu’elle est aujourd’hui », a-t-il déclaré, estimant que la prochaine présidentielle devra trancher cette question. Il propose notamment que les titres de séjour pour le travail ne permettent plus le regroupement familial.

Le ministre va plus loin en évoquant une révision de la Constitution afin d’introduire des quotas migratoires. « Je propose également de réformer la Constitution pour permettre d’établir des quotas limitatifs et non indicatifs comme c’est le cas aujourd’hui », a-t-il précisé, tout en soutenant l’organisation d’un référendum.

Sur le plan politique, Gérald Darmanin reste prudent concernant 2027. Il assure qu’il prendra sa décision « en fonction du seul intérêt de mon pays », tout en reconnaissant que « il va se passer beaucoup de choses d’ici un an ».

Évoquant les autres figures de la majorité et de l’opposition, il considère que Édouard Philippe est « aujourd’hui le mieux placé », tandis que Gabriel Attal incarnerait une « social-démocratie progressiste » et Bruno Retailleau une « droite conservatrice ».