« J’appelle aux sanctions les plus fortes contre ces criminels qui défient la République en semant la terreur et la mort », affirme Éric Ciotti

France / fusillade à Nice : quatre suspects interpellés, dont le tireur présumé « J’appelle aux sanctions les plus fortes contre ces criminels qui défient la République en semant la terreur et la mort », affirme Éric Ciotti

AA / Istanbul

Quatre suspects, dont l’homme soupçonné d’avoir ouvert le feu lors d’une fusillade qui a fait deux morts et plusieurs blessés le 11 mai dans le quartier des Moulins à Nice, ont été interpellés lors d’une opération de police dans la nuit de mercredi à jeudi, selon le média français BFM TV.

Le maire de Nice, Éric Ciotti a félicité les enquêteurs et magistrats pour l’arrestation des suspects et appelé à « des sanctions les plus fortes contre ces criminels qui défient la République en semant la terreur et la mort ».

La fusillade s’est produite vers 15h30 place des Amaryllis. Selon le procureur de la République, Damien Martinelli, « un individu en trottinette a traversé la place des Amaryllis à 15h30 et a ouvert le feu à plusieurs reprises. Il est reparti en trottinette et a été pris en charge par un véhicule dans lequel il a pris la fuite » selon le même média. Deux personnes âgées de 38 et 57 ans ont été tuées. Elles ne présentaient pas d’antécédents liés au trafic de stupéfiants. Plusieurs autres personnes ont été blessées.

L’enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités exactes et le rôle de chaque suspect dans la fusillade. Le renforcement de la présence policière dans le quartier est prévu. L’enquête a été placée sous la direction de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille, d’après le média Le Parisien.

Quelques semaines auparavant, le préfet des Alpes-Maritimes avait indiqué que plusieurs opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants avaient permis de réduire le nombre de points de deal actifs dans le quartier des Moulins, considéré comme l’un des principaux secteurs sensibles de Nice en matière de narcotrafic.

La fusillade est survenue deux jours après la mort de deux adolescents dans un autre quartier de Nice, dans des circonstances distinctes.