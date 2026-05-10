« La fraude sociale et fiscale affaiblit notre modèle social », a déclaré Sébastien Lecornu, expliquant que parmi les dispositions annoncées figure l’obligation de verser les allocations chômage sur un compte bancaire domicilié en France

France / Fraude sociale et fiscale: le gouvernement fait adopter un projet de loi ambitieux pour renforcer les contrôles « La fraude sociale et fiscale affaiblit notre modèle social », a déclaré Sébastien Lecornu, expliquant que parmi les dispositions annoncées figure l’obligation de verser les allocations chômage sur un compte bancaire domicilié en France

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a annoncé dimanche l’adoption par l’Assemblée nationale d’un projet de loi visant à renforcer la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

« La fraude sociale et fiscale affaiblit notre modèle social », a écrit le chef du gouvernement, dans un message publié sur la plateforme américaine X, soulignant la nécessité d’un « texte ambitieux et concret » face à l’évolution des pratiques frauduleuses.

Selon le patron de Matignon, il s’agit du « premier grand texte contre la fraude depuis plus de 15 ans », comprenant plus de 100 mesures et de nouveaux outils de détection, avec un objectif de plus de 1,5 milliard d’euros de recettes supplémentaires pour les finances publiques chaque année.

Parmi les dispositions annoncées figure notamment l’obligation de verser les allocations chômage sur un compte bancaire domicilié en France.

Une mesure présentée comme « de bon sens » par le Premier ministre, visant à mieux contrôler le versement des aides et à lutter contre certaines fraudes organisées depuis l’étranger.