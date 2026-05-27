Le texte crée des maisons d’accompagnement pour les patients en fin de vie et prévoit près de 1,8 milliard d’euros d’investissements, tandis que le volet sur l’aide à mourir reste bloqué entre l’Assemblée et le Sénat

France / Fin de vie : la loi sur les soins palliatifs promulguée, l’aide à mourir toujours dans l’impasse Le texte crée des maisons d’accompagnement pour les patients en fin de vie et prévoit près de 1,8 milliard d’euros d’investissements, tandis que le volet sur l’aide à mourir reste bloqué entre l’Assemblée et le Sénat

Le premier volet de la réforme française de la fin de vie, consacré aux soins palliatifs et à l’accompagnement des patients, a été promulgué ce mercredi par Emmanuel Macron, tandis que le texte sur l’aide à mourir demeure enlisé dans le processus parlementaire.

Publiée au Journal officiel, la loi « visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs » prévoit une refonte de l’organisation des soins palliatifs en France, avec la création de nouvelles structures d’accueil et un renforcement des moyens financiers et humains.

Le texte, porté par la députée Renaissance Annie Vidal et adopté définitivement le 12 mai, acte notamment la création de « maisons d’accompagnement et de soins palliatifs », des établissements intermédiaires entre le domicile et l’hôpital destinés aux patients en fin de vie dont l’état est stabilisé.

Ces structures pourront accueillir des personnes nécessitant une prise en charge palliative, offrir un répit aux proches aidants et permettre l’accès à une sédation profonde et continue, un dispositif autorisé en France depuis la loi Claeys-Leonetti de 2016 pour les patients souffrant de manière réfractaire en phase terminale.

La loi redéfinit également la notion même de soins palliatifs en les élargissant à « l’accompagnement et aux soins palliatifs », afin d’inclure la prise en charge psychologique, sociale et médico-sociale des patients et de leurs proches.

Le texte prévoit aussi une stratégie nationale pluriannuelle pilotée par l’État et les agences régionales de santé (ARS), avec une enveloppe portée par le Parlement à 1,794 milliard d’euros entre 2026 et 2034. Ces crédits doivent notamment permettre l’ouverture d’au moins une unité de soins palliatifs dans chaque département qui en est dépourvu.

Parmi les autres mesures figurent le renforcement de la formation des soignants, la création d’un diplôme d’études spécialisées en médecine palliative, l’élargissement des directives anticipées, documents permettant à une personne d’exprimer à l’avance ses souhaits médicaux, ainsi que la mise en place d’un « plan personnalisé d’accompagnement » pour les patients atteints d’une maladie grave.

Le projet initial prévoyait un « droit opposable » aux soins palliatifs, qui aurait permis aux patients de saisir la justice administrative en cas d’absence de prise en charge. Cette disposition a toutefois été supprimée au cours des débats parlementaires, certains élus craignant une multiplication des contentieux.

Ce volet de la réforme contraste avec les fortes divisions autour de la proposition de loi sur l’aide à mourir, qui prévoit une procédure encadrée permettant à certains patients atteints de maladies incurables de recevoir une substance létale.

Adopté à deux reprises par l’Assemblée nationale, le texte a été rejeté par le Sénat, rendant probable l’échec d’une commission mixte paritaire chargée de trouver un compromis entre députés et sénateurs. Le gouvernement vise toujours une adoption définitive avant la suspension estivale des travaux parlementaires, prévue à la mi-juillet.