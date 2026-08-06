Les autorités soulignent que l'état de vulnérabilité des populations touchées est exploité par des individus mal intentionnés, qui recourent à diverses méthodes pour soutirer de l'argent aux victimes

France : faux pompiers et cagnottes frauduleuses se multiplient sur fond d'incendies Les autorités soulignent que l'état de vulnérabilité des populations touchées est exploité par des individus mal intentionnés, qui recourent à diverses méthodes pour soutirer de l'argent aux victimes

Les autorités françaises ont mis en garde contre une multiplication des escroqueries profitant des violents incendies qui ont frappé plusieurs régions du pays ces dernières semaines. Les fraudes visent aussi bien les sinistrés que les personnes souhaitant soutenir les opérations de secours, dans un contexte où des dizaines de milliers d'hectares de forêts ont été détruits et où de nombreux habitants regagnent progressivement leur domicile.

Plusieurs types d'arnaques ont été signalés depuis le début des incendies, notamment en Gironde, où plus de 42.000 hectares de forêt ont brûlé, mais aussi dans les Landes, le Var, les Hautes-Alpes et la Haute-Corse.

Les autorités soulignent que l'état de vulnérabilité des populations touchées est exploité par des individus mal intentionnés, qui recourent à diverses méthodes pour soutirer de l'argent aux victimes.

Parmi les fraudes les plus répandues figurent les faux pompiers. Des escrocs se présentent comme des sapeurs-pompiers afin de solliciter des dons auprès des particuliers et des commerçants. Dans certains cas, ils utilisent même d'anciens véhicules du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) afin de rendre leur démarche plus crédible.

L'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Gironde a déposé plainte après avoir constaté plusieurs fausses collectes, rapporte RMC Conso. Des faits similaires ont également été signalés dans le Var. Selon un reportage de TF1, deux individus se présentant comme des pompiers ont réclamé de l'argent et de la nourriture dans une boulangerie de Tavernes. La maire de la commune, Laurence Corso, a ensuite appelé la population à la vigilance.

Le commandant du SDIS de Gironde, Mathieu Jomain, a rappelé sur France Inter que les sapeurs-pompiers ne procèdent jamais à des collectes de dons sur le terrain, à l'exception de la traditionnelle campagne annuelle de vente des calendriers.

Les autorités mettent également en garde contre un démarchage abusif ciblant les personnes sinistrées. Dans une publication diffusée sur Facebook, la préfecture de la Gironde indique que plusieurs victimes ont été approchées par des personnes se présentant comme des experts ou des intermédiaires proposant de signer rapidement des contrats ou des mandats d'accompagnement.

La préfecture avertit que ces prestations peuvent être coûteuses, sans nécessairement être couvertes par les assurances. Elle recommande de ne signer aucun document dans la précipitation, de ne transmettre aucun document personnel et de prendre contact directement avec son assureur ou avec les dispositifs d'accompagnement officiels, tels que France Services Victimes ou les permanences mises en place par le Barreau de Bordeaux et le Conseil départemental de l'accès au droit de la Gironde.

Des pratiques similaires ont été signalées dans les Pyrénées-Orientales, où la préfecture dénonce des faux professionnels ou des entreprises peu scrupuleuses proposant des travaux inutiles, appliquant des tarifs abusifs ou présentant des devis imprécis suivis de factures largement supérieures aux montants annoncés.

Les autorités recommandent aux particuliers de vérifier les coordonnées des entreprises, de privilégier les artisans recommandés par leur compagnie d'assurance ou par des réseaux professionnels reconnus et de comparer plusieurs devis avant toute intervention.

Les incendies ont également donné lieu à une prolifération de fausses cagnottes en ligne destinées, selon leurs auteurs, à soutenir les sapeurs-pompiers. Le SDIS du Var a notamment démenti sur le réseau social américain X avoir lancé une collecte de dons en son nom.

Pour éviter toute fraude, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) recommande de vérifier l'authenticité des collectes avant d'effectuer un versement.



Les autorités invitent les donateurs à privilégier les organismes reconnus, tels que l'Œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge française, la Fondation de France, le Secours populaire, ainsi que les plateformes officielles de solidarité mises en place pour soutenir les victimes et les secours.

Enfin, de nouvelles escroqueries ciblent les propriétaires d'animaux disparus lors des incendies. Selon France 3 Nouvelle-Aquitaine, des fraudeurs repèrent sur les réseaux sociaux les avis de recherche publiés par les propriétaires, puis se font passer pour des vétérinaires ou des membres d'associations de protection animale.



Après avoir envoyé de fausses photos de l'animal prétendument retrouvé, ils exigent un paiement avant de disparaître une fois l'argent transféré.

Face à la recrudescence de ces pratiques, les autorités appellent la population à redoubler de vigilance, à vérifier systématiquement l'identité des personnes qui les sollicitent et à signaler toute tentative d'escroquerie aux services compétents.