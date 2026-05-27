Sa nomination intervient après le vote des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il prendra ses fonctions le 2 juin 2026 pour un mandat de six ans

France : Emmanuel Moulin officiellement nommé gouverneur de la Banque de France Sa nomination intervient après le vote des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il prendra ses fonctions le 2 juin 2026 pour un mandat de six ans

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Emmanuel Moulin a été officiellement nommé mercredi gouverneur de la Banque de France, à l’issue du Conseil des ministres, a annoncé l’institution dans un communiqué.

Sa nomination intervient après le vote des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il prendra ses fonctions le 2 juin 2026 pour un mandat de six ans.

Ancien secrétaire général de l’Élysée et ex-directeur du Trésor, Emmanuel Moulin succèdera à François Villeroy de Galhau, qui quitte ses fonctions début juin.

En tant que gouverneur, il siégera notamment au conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.

La nomination de Moulin avait suscité des critiques en raison de sa proximité avec le président Emmanuel Macron. Une majorité de parlementaires s’était prononcée contre sa candidature, mais le seuil requis pour bloquer la nomination n’a pas été atteint.