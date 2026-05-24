France : Emmanuel Macron réunit 200 entreprises pour accélérer son plan d’électrification Plusieurs annonces d’investissements sont attendues à cette occasion

Le président français Emmanuel Macron doit réunir mardi à l’Élysée près de 200 entreprises engagées dans l’électrification de l’économie, dans le cadre du plan national lancé par l’exécutif pour accélérer la transition vers une énergie décarbonée.

Plusieurs annonces d’investissements sont attendues à cette occasion.

Parmi les groupes conviés figurent notamment E.Leclerc, Enedis, des fabricants de pompes à chaleur ainsi que des acteurs du bâtiment et des travaux publics. Tous participent à ce que le chef de l’État qualifie d’« équipe de France de l’électricité ».

Selon l’Élysée, cette rencontre vise à « montrer l’ensemble des solutions qui existent et qui sont accessibles pour passer des trajectoires au concret » en matière d’électrification.



Des démonstrations d’équipements électriques et de technologies décarbonées doivent également être organisées dans la cour du palais présidentiel.

Dans ce contexte, plusieurs entreprises devraient dévoiler de nouveaux engagements financiers. E.Leclerc pourrait notamment annoncer un investissement de 2,3 milliards d’euros destiné à la rénovation énergétique de ses magasins et à la sortie progressive du gaz dans ses infrastructures logistiques.

Le distributeur prévoit également d’accélérer le développement des infrastructures de recharge électrique, avec un objectif de 10.000 bornes installées d’ici 2030, alors que l’accès aux points de recharge reste l’un des principaux freins à l’adoption des véhicules électriques en France.

La réunion mobilisera par ailleurs plusieurs membres du gouvernement. Neuf ministres sont attendus, dont Maud Bregeon, Roland Lescure et Serge Papin, afin de discuter des stratégies d’électrification et de souveraineté énergétique.

Cette initiative intervient alors que le gouvernement français multiplie les mesures en faveur des énergies décarbonées et de l’électrification des logements et des transports, dans un contexte marqué par la hausse des prix des carburants et la volonté de réduire la dépendance aux énergies fossiles.