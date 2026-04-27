Implanté sur une ancienne friche industrielle à Laroque-d’Olmes, le site ambitionne de devenir un nouveau pôle économique dans la région, en s’appuyant sur la production de matériaux textiles issus de ressources naturelles

France : Emmanuel Macron pose la première pierre d’un projet industriel textile en Ariège Implanté sur une ancienne friche industrielle à Laroque-d’Olmes, le site ambitionne de devenir un nouveau pôle économique dans la région, en s’appuyant sur la production de matériaux textiles issus de ressources naturelles

Le président français Emmanuel Macron a procédé lundi à la pose de la première pierre du futur site industriel Géotex, en Ariège, un projet destiné à relancer l’activité économique locale autour du textile biosourcé.

Implanté sur une ancienne friche industrielle à Laroque-d’Olmes, le site ambitionne de devenir un nouveau pôle économique dans la région, en s’appuyant sur la production de matériaux textiles issus de ressources naturelles.

Le projet bénéficie d’un soutien partiel de l’État, notamment via l’Agence de la transition écologique (Ademe), qui pourrait mobiliser une aide d’environ 6 millions d’euros.

Lors de son intervention, Emmanuel Macron a salué un projet « qui a beaucoup de sens pour le territoire et pour le pays », soulignant qu’il s’inscrit dans une dynamique de réindustrialisation et de transition écologique. Il a également insisté sur l’importance de « démontrer que le textile n’est pas un métier du passé », mais un secteur capable de se réinventer grâce à l’innovation.

Le chef de l’État a mis en avant les retombées attendues pour l’emploi local, l’agriculture, notamment à travers le développement de cultures comme le chanvre, ainsi que pour la réduction des émissions de CO₂.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale de réindustrialisation et de souveraineté économique, dans un contexte marqué par les effets durables de la désindustrialisation dans certains territoires.

Le président français devra, dans la suite de la journée se rendre en Andorre, où va pouvoir honorer son titre de coprince de la principauté.