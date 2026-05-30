Philosophe, sociologue et théoricien de la « pensée complexe », Edgar Morin laisse une œuvre marquée par la Résistance, l’humanisme et plus de sept décennies d’engagement intellectuel

France : Edgar Morin, figure majeure de la pensée française et ancien résistant, est mort à 104 ans Philosophe, sociologue et théoricien de la « pensée complexe », Edgar Morin laisse une œuvre marquée par la Résistance, l’humanisme et plus de sept décennies d’engagement intellectuel

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

Le philosophe et sociologue Edgar Morin est mort ce vendredi à l’âge de 104 ans, a annoncé sa famille.

Ancien résistant, directeur de recherche émérite au CNRS et auteur d’une soixantaine d’ouvrages, Edgar Morin était considéré comme l’une des grandes figures intellectuelles françaises contemporaines.

Né Edgar Nahoum à Paris en 1921 dans une famille juive séfarade, il rejoint la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et adopte alors le nom de « Morin », qu’il conservera toute sa vie.

Entré au CNRS en 1950, il développe sa théorie de la « pensée complexe », exposée notamment dans son œuvre majeure La Méthode, publiée en plusieurs volumes entre 1977 et 2004.

Engagé dans les débats politiques et sociétaux jusqu’à ses dernières années, Edgar Morin avait récemment dénoncé la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza.

De nombreuses personnalités politiques lui ont rendu hommage samedi.

Le président Emmanuel Macron a salué sur le réseau social américain X un « soldat de la Résistance », un « penseur du siècle » et « l’humanisme fait personne ».

Jean-Luc Mélenchon a rendu hommage à un « antifasciste » et à un « théoricien de la complexité », tandis que Dominique de Villepin a salué un intellectuel ayant cherché à « relier ce que notre époque sépare ».

François Hollande a évoqué un homme ayant « éclairé le siècle », quand Raphaël Glucksmann a salué un « résistant penseur ».

La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse a, de son côté, qualifié Edgar Morin d’« intelligence à l’état pur ».​​​​​​​