La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du groupe public, mettant fin à une longue bataille judiciaire menée par un ancien inspecteur de la sûreté nucléaire qui dénonçait pressions, mise à l’écart et retraite forcée

France : EDF définitivement condamné pour harcèlement moral contre un ancien cadre du nucléaire La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du groupe public, mettant fin à une longue bataille judiciaire menée par un ancien inspecteur de la sûreté nucléaire qui dénonçait pressions, mise à l’écart et retraite forcée

Le groupe EDF a été définitivement reconnu coupable de harcèlement moral envers un ancien cadre de l’entreprise après le rejet, par la Cour de cassation, du pourvoi déposé par le groupe énergétique public.

Dans un arrêt rendu le 20 mai, la haute juridiction a estimé que les arguments avancés par EDF pour contester sa condamnation n’étaient « manifestement pas de nature à entraîner la cassation », confirmant ainsi une décision de la cour d’appel de Reims rendue en novembre 2024.

L’entreprise a également été condamnée à verser 3.000 euros à son ancien salarié au titre des frais de procédure.

Le litige oppose EDF à Arnaud Begin, ancien cadre recruté en 1998 et ex-inspecteur de la sûreté nucléaire du groupe, qui dénonçait depuis plusieurs années des pressions, des changements de poste et une mise à l’écart progressive ayant conduit, selon lui, à sa mise à la retraite d’office en mars 2024.

EDF contestait les accusations de harcèlement moral et invoquait des « fautes » et « insuffisances » professionnelles de son salarié. Le groupe remettait également en cause la fiabilité des certificats médicaux produits par l’ancien cadre.

En janvier dernier, le conseil de prud’hommes de Paris avait déjà condamné EDF à verser 250.000 euros d’indemnités à Arnaud Begin, estimant que sa mise à la retraite d’office, assimilée à une « faute grave », était « infondée ». La juridiction avait requalifié cette mesure en « licenciement nul ».

Selon Arnaud Begin, EDF a fait appel de cette dernière décision.

L’ancien inspecteur estime que les faits de harcèlement reconnus par la justice sont liés à plusieurs rapports de sûreté qu’il avait réalisés sur les centrales nucléaires de Centrale nucléaire de Dampierre en 2017 et du Centrale nucléaire du Tricastin en 2015 et 2018.

Dans une réaction transmise à le presse française, Arnaud Begin a déclaré qu’il était « important que le public sache que la justice française a reconnu » des faits de harcèlement moral ayant, selon lui, duré depuis 2018.

EDF, de son côté, a indiqué ne pas commenter les décisions de justice.