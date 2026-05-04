La desserte reliera l’aéroport de Strasbourg-Entzheim à celui de Marrakech-Ménara à raison de deux vols par semaine, chaque jeudi et dimanche, selon les informations communiquées lors du vol inaugural

France : EasyJet inaugure une liaison directe Strasbourg-Marrakech et renforce son offensive sur le marché marocain La desserte reliera l’aéroport de Strasbourg-Entzheim à celui de Marrakech-Ménara à raison de deux vols par semaine, chaque jeudi et dimanche, selon les informations communiquées lors du vol inaugural

La compagnie aérienne britannique à bas coûts EasyJet a lancé dimanche une nouvelle liaison directe entre Strasbourg et Marrakech, renforçant son réseau entre la France et le Maroc dans un contexte d’expansion de ses opérations vers le Royaume.

La desserte reliera l’aéroport de Strasbourg-Entzheim à celui de Marrakech-Ménara à raison de deux vols par semaine, chaque jeudi et dimanche, selon les informations communiquées lors du vol inaugural.

Jusqu’à présent, les passagers au départ de Strasbourg devaient majoritairement emprunter des vols avec correspondance ou passer par des aéroports voisins, notamment Bâle-Mulhouse ou Baden-Baden, pour rejoindre Marrakech. La nouvelle ligne doit permettre de réduire les temps de trajet et de capter une demande portée à la fois par le tourisme et les déplacements de la diaspora marocaine installée dans l’est de la France.

Le premier vol, assuré par un Airbus A319 de 157 places, a affiché complet à l’aller comme au retour, selon le président de l’aéroport de Strasbourg, Gilles Tellier, qui a souligné que cette ouverture s’inscrivait dans la stratégie de diversification de la plateforme alsacienne.

La consule générale du Maroc à Strasbourg, Soumia Bouhamidi, a pour sa part estimé que cette liaison était de nature à renforcer la mobilité entre les deux pays ainsi que les échanges économiques, touristiques et humains.

EasyJet poursuit parallèlement une montée en puissance sur le marché marocain. La compagnie prévoit d’exploiter 19 liaisons entre sept aéroports français et plusieurs villes marocaines en 2026. Elle a également inauguré récemment à Marrakech sa première base opérationnelle sur le continent africain.

Cette expansion intervient alors que les transporteurs low cost renforcent progressivement les liaisons directes entre les régions françaises et le Maroc, un segment porté par la hausse de la demande affinitaire et par la progression continue des flux touristiques entre les deux rives de la Méditerranée.