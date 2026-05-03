L’embarcation, un « small boat » transportant environ 82 personnes, aurait subi une avarie moteur avant de dériver puis de s’échouer sur une plage

France : deux migrantes mortes lors du naufrage d’un « small boat » au large de Neufchâtel-Hardelot (Pas-de-Calais) L’embarcation, un « small boat » transportant environ 82 personnes, aurait subi une avarie moteur avant de dériver puis de s’échouer sur une plage

AA/Istanbul/ Sanaa Amir



Deux jeunes femmes migrantes ont trouvé la mort dans la nuit du 2 au 3 mai lors d’une tentative de traversée de la Manche au large de Neufchâtel-Hardelot (Pas-de-Calais), selon les autorités locales et des médias locaux



L’embarcation, un « small boat » transportant environ 82 personnes, aurait subi une avarie moteur avant de dériver puis de s’échouer sur une plage. Dix-sept personnes ont été secourues en mer et 65 ont été prises en charge à terre.

Selon les autorités locales, le bilan provisoire fait état de deux décès, de trois personnes en urgence absolue et de quatorze en urgence relative, certaines présentant des brûlures et de l’hypothermie. Plusieurs victimes ont été évacuées vers l’hôpital de Boulogne-sur-Mer.

Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Boulogne-sur-Mer pour déterminer les circonstances du drame.

Il s’agit du troisième naufrage de ce type en un peu plus d’un mois dans le détroit de la Manche, dans un contexte de fortes tentatives de traversées clandestines vers le Royaume-Uni.