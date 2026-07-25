Des associations et des chercheurs se mobilisent au col de Sarenne pour sensibiliser au recul des glaciers, alors que la moitié des glaciers alpins a disparu en 25 ans

France : des scientifiques alertent sur la disparition des glaciers alpins lors du passage du Tour de France Des associations et des chercheurs se mobilisent au col de Sarenne pour sensibiliser au recul des glaciers, alors que la moitié des glaciers alpins a disparu en 25 ans

Des associations environnementales et des scientifiques se sont mobilisés samedi 25 juillet à Mizoën, dans le département de l’Isère, à l’occasion du passage du Tour de France au col de Sarenne, afin d’alerter sur l’impact du réchauffement climatique sur les glaciers alpins, selon Franceinfo.

Le glacier de Sarenne, situé dans le massif des Alpes françaises, est devenu un symbole de la fonte accélérée des glaciers liée au changement climatique.

Les chercheurs et associations ont choisi le passage du Tour de France, l’un des événements sportifs les plus suivis en France, comme plateforme de sensibilisation auprès du grand public.

Pour les scientifiques mobilisés, le col de Sarenne constitue un lieu emblématique permettant d’observer concrètement les effets du changement climatique sur les territoires de montagne, d'après Franceinfo.

La moitié des glaciers alpins a disparu en seulement 25 ans. ​​​​​​​