La société Watch Over, qui s'occupe des services de sûreté portuaire pour Aéroports de Paris, a exfiltré ses salariés noirs lors d'un reportage de TF1 à Roissy-Charles-de-Gaulle, ravivant la question des discriminations au travail

France : des salariés noirs exfiltrés au profit de personnels à la peau claire lors d'un reportage La société Watch Over, qui s'occupe des services de sûreté portuaire pour Aéroports de Paris, a exfiltré ses salariés noirs lors d'un reportage de TF1 à Roissy-Charles-de-Gaulle, ravivant la question des discriminations au travail

Une enquête a été ouverte après des soupçons de discrimination visant la société Watch Over, sous-traitant du groupe Aéroports de Paris, à la suite d’un tournage réalisé en août 2025 à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, selon des informations publiées mardi par l’hebdomadaire satirique d’investigation Le Canard enchaîné.

D’après ces informations, plusieurs salariés noirs auraient été déplacés de leurs postes et éloignés des zones filmées lors d’un reportage de la chaîne TF1, réalisé le 7 août 2025, puis remplacés par des agents à la peau claire.

« Une déclinaison du grand remplacement ? », s’interroge le journal, qui relaie des témoignages évoquant une situation ayant suscité incompréhension et indignation parmi les employés concernés.

« On a tous compris ce qu’il se passait et on était choqués ; certains pleuraient », a confié l’un des salariés cités par la même source, ajoutant que des représentants du personnel ont demandé des explications à la direction lors d’un comité social et économique, laquelle a nié toute consigne en ce sens.

Selon le journal, une expertise indépendante a été sollicitée, sans qu’aucune conclusion n’ait été rendue à ce stade. Par ailleurs, plusieurs salariés ayant contesté la situation auraient fait l’objet de sanctions disciplinaires ou de licenciements, une version contestée par les intéressés.

Contactée, la direction de Watch Over a indiqué que « tout manquement (…) à l’engagement d’excellence professionnelle entraîne des conséquences », sans confirmer l’existence de pratiques discriminatoires.

De son côté, Aéroports de Paris a affirmé qu’une vérification interne n’avait pas mis en évidence d’initiative de discrimination.

L’Inspection du travail a toutefois engagé une enquête afin de déterminer si les faits pourraient constituer une discrimination, un délit passible de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende, souligne le journal.

Cette affaire intervient dans un contexte marqué par une recrudescence des actes discriminatoires en France.