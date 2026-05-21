Plusieurs mères d’élèves de l’école des Grands Cyprès, dont certaines portent le voile, ont été prises pour cible sur les réseaux sociaux après la diffusion d’images de leur rassemblement

France : des mères d’élèves d’Avignon ciblées par des commentaires islamophobes après une mobilisation scolaire Plusieurs mères d’élèves de l’école des Grands Cyprès, dont certaines portent le voile, ont été prises pour cible sur les réseaux sociaux après la diffusion d’images de leur rassemblement

Des mamans d’élèves d’une école maternelle à Avignon prévoient de déposer plainte après une vague de commentaires racistes et islamophobes visant leur mobilisation pour dénoncer l’état de l’établissement scolaire, selon des médias français.

D’après le média local ici Vaucluse, plusieurs mères d’élèves de l’école des Grands Cyprès, dont certaines portent le voile, ont été prises pour cible sur les réseaux sociaux après la diffusion d’images de leur rassemblement.

Parmi les commentaires relayés figuraient notamment des propos tels que « est-ce qu’on est à la sortie d’une école ou d’une mosquée ? », « est-on en France ou en Algérie ? » ou encore des remarques visant directement leur tenue vestimentaire.

Certaines des mères concernées ont affirmé avoir été profondément affectées par ces attaques. « J’en ai pleuré », a témoigné l’une d’elles auprès du média local.

Le député de Thomas Portes a réagi sur le réseau social X en dénonçant des « commentaires racistes et islamophobes » visant des mères d’élèves mobilisées pour leurs enfants.

Des élus locaux et des associations ont également apporté leur soutien aux familles concernées et appelé à lutter contre la banalisation des discours haineux en ligne.

L’affaire intervient dans un contexte de débats récurrents en France autour du voile et de la place de l’islam dans l’espace public.