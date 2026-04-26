Les experts appellent à mettre en œuvre les moyens qui permettraient d’augmenter l’accès à la procréation médicalement assistée et aux dons de gamètes, sans pour autant remettre en cause les principes éthiques existants

France : des experts appellent à réformer l’accès à la PMA face au défi démographique Les experts appellent à mettre en œuvre les moyens qui permettraient d’augmenter l’accès à la procréation médicalement assistée et aux dons de gamètes, sans pour autant remettre en cause les principes éthiques existants

Un collectif de plus de 100 professionnels de santé et patients a appelé à une réforme du modèle français de procréation médicalement assistée (PMA), afin de répondre à la baisse de la natalité et aux difficultés d’accès persistantes.

Dans une tribune publiée par Le Monde, ces gynécologues, biologistes et patients plaident pour une amélioration des moyens permettant d’élargir l’accès à la PMA et aux dons de gamètes, sans remettre en cause les principes éthiques existants .

Selon les auteurs, malgré une mobilisation accrue autour du don de gamètes en 2025, les délais d’accès restent élevés, atteignant en moyenne 18 mois. Fin 2025, près de 8 700 femmes étaient encore en attente d’un don de spermatozoïdes, illustrant les tensions persistantes du système .

Le collectif pointe un paradoxe : alors que la France a élargi l’accès à la PMA avec la révision de la loi de bioéthique en 2021, le système peine à garantir un accès rapide et équitable aux ressources nécessaires, poussant certaines patientes à se tourner vers des banques de gamètes étrangères, notamment au Danemark ou au Portugal .

Les signataires critiquent également l’organisation actuelle, jugée trop centralisée, reposant sur une trentaine de centres hospitaliers publics, souvent saturés. Ils estiment que les laboratoires de biologie médicale privés, déjà impliqués dans les parcours de PMA, pourraient être davantage mobilisés pour augmenter les capacités et réduire les délais .

À titre de comparaison, ils citent les modèles espagnol et danois, où la coexistence entre secteurs public et privé permet une meilleure fluidité de l’offre, avec des délais réduits et des stocks de gamètes plus importants .

Au-delà des aspects techniques, les auteurs soulignent un enjeu de souveraineté sanitaire, la France recourant de plus en plus à des ressources étrangères pour répondre à la demande nationale.

Face à ce constat, le collectif appelle à « ouvrir un débat » sur l’évolution du modèle français, notamment en élargissant les autorisations aux centres privés pour la gestion des dons et en réfléchissant à une indemnisation encadrée des donneurs.

Selon eux, une telle réforme permettrait de rendre effectifs les principes éthiques français, en garantissant un accès équitable à la PMA sur l’ensemble du territoire dans des délais raisonnables.

Selon le bilan démographique dressé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) en 2025, 645 000 bébés sont nés en France. C’est 2,1 % de moins qu’en 2024 et 24 % de moins qu’en 2010, année du dernier point haut des naissances. L’indicateur conjoncturel de fécondité poursuit sa baisse : après 1,61 en 2024, il s’établit à 1,56 enfant par femme en 2025 ; c’est le niveau le plus faible depuis la fin de la Première Guerre mondiale.