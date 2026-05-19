Selon les données publiées par Forum Réfugiés, France terre d’asile, La Cimade et Solidarité Mayotte, les personnes retenues dans les 22 CRA de France hexagonale ont passé des périodes de plus en plus longues en détention ces cinq dernières années

France : des associations de défense des migrants dénoncent l’allongement de la rétention des étrangers Selon les données publiées par Forum Réfugiés, France terre d’asile, La Cimade et Solidarité Mayotte, les personnes retenues dans les 22 CRA de France hexagonale ont passé des périodes de plus en plus longues en détention ces cinq dernières années

Plusieurs associations françaises de défense des migrants ont dénoncé mardi l’allongement de la durée de rétention des étrangers en situation irrégulière dans les centres de rétention administrative (CRA), estimant que cette politique ne se traduit pas par une hausse des expulsions.

Dans un rapport publié à la veille de l’examen au Sénat d’un texte visant à prolonger davantage la durée maximale de rétention, les organisations alertent sur une « banalisation » de l’enfermement administratif des étrangers.

Selon les données publiées par Forum Réfugiés, France terre d’asile, La Cimade et Solidarité Mayotte, les personnes retenues dans les 22 CRA de France hexagonale ont passé des périodes de plus en plus longues en détention ces cinq dernières années, alors même que le nombre d’expulsions continue de diminuer.

Les associations soulignent qu’en 2025, 16 467 personnes ont été enfermées dans ces centres, contre 16 628 en 2024, dénonçant une politique migratoire qu’elles jugent davantage orientée vers le durcissement sécuritaire que vers l’efficacité administrative.

Le rapport critique également les conséquences humaines de cette rétention prolongée, évoquant une aggravation de la précarité psychologique et sociale des personnes concernées.

Cette publication intervient dans un contexte de durcissement du débat migratoire en France, alors que le Sénat doit examiner un projet de loi prévoyant un allongement des durées maximales de rétention administrative.