« La France peut être fière du rôle qu’elle joue au Liban et pour la paix », a-t-il déclaré, réaffirmant ainsi la volonté de Paris de maintenir son implication dans la mission onusienne

France : Depuis Andorre, Macron réaffirme l’engagement français au Liban et le rôle de Paris envers la principauté « La France peut être fière du rôle qu’elle joue au Liban et pour la paix », a-t-il déclaré, réaffirmant ainsi la volonté de Paris de maintenir son implication dans la mission onusienne

Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé mardi depuis Andorre-la-Vieille l’engagement de la France au Liban après la mort récente d’un soldat français déployé au sein de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), tout en rappelant la responsabilité historique de Paris dans la préservation du modèle institutionnel andorran.

Lors d’une déclaration à la presse, le chef de l’État a annoncé qu’il demanderait à la ministre française des Armées de présider l’hommage qui sera rendu au militaire décédé, adressant de nouveau « le soutien » et « la reconnaissance de la nation tout entière » à sa famille ainsi qu’à ses frères d’armes.

Emmanuel Macron a estimé que cette disparition rappelait « le tribut que la France paye à son rôle et sa responsabilité » dans le cadre de la Finul, mission de maintien de la paix au sein de laquelle Paris est engagé depuis plusieurs décennies.

Le président français a également indiqué avoir redit au président et au Premier ministre libanais que la France attendait « une condamnation claire des auteurs de cette attaque » ainsi que l’ouverture de poursuites.

« La France peut être fière du rôle qu’elle joue au Liban et pour la paix », a-t-il insisté, réaffirmant ainsi la volonté de Paris de maintenir son implication dans la mission onusienne malgré la dégradation persistante de la situation sécuritaire dans le sud du Liban.

Cette séquence diplomatique s’est inscrite dans le cadre d’une visite officielle en Andorre, où Emmanuel Macron exerce la fonction de coprince français.

S’exprimant ensuite devant des élèves du Lycée Comte de Foix d’Andorre-la-Vieille, le chef de l’État a souligné que cette fonction constituait « une vraie responsabilité » héritée d’un système institutionnel vieux de plus de sept siècles, chargé de préserver le « statut particulier » de la principauté.

« Ma responsabilité pour Andorre, c’est de préserver ce statut à part (...) et de s’assurer aussi qu’Andorre a cette indépendance, cette neutralité active dans sa diplomatie, et qu’elle peut continuer d’avancer », a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron a également mis en avant le rôle du système éducatif français dans la continuité des relations entre Paris et la principauté, qualifiant le Lycée Comte de Foix de modèle « sans équivalent » permettant de former des jeunes Andorrans appelés à poursuivre leurs études supérieures en France avant de contribuer au développement du pays.

Interrogé par les élèves sur l’avenir européen d’Andorre, le président français a par ailleurs apporté son soutien à l’accord d’association négocié avec l’Union européenne, qu’il a qualifié de « bon accord » permettant à la principauté de « s’inscrire dans l’Europe tout en gardant sa spécificité ».

Estimant qu’un repli institutionnel ferait perdre à Andorre « beaucoup d’opportunités », Emmanuel Macron a plaidé pour une ouverture maîtrisée de la principauté vers l’espace européen, dans le respect de son identité propre.

Les déclarations du président français interviennent dans un contexte de regain de tensions au sud du Liban, où au moins quatre personnes ont été tuées et 51 autres blessées lundi dans de nouvelles frappes israéliennes, malgré la prolongation récente de la trêve entre Beyrouth et Tel-Aviv.