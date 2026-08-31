- Installée sur une place de Deauville depuis le 6 juin dans le cadre du festival, l'image avait été discrètement retirée à la mi-août, avant l'échéance de l'exposition fixée au 6 septembre

France / Deauville : la justice suspend le retrait d'une photo de Gaza du festival de photojournalisme sportif - Installée sur une place de Deauville depuis le 6 juin dans le cadre du festival, l'image avait été discrètement retirée à la mi-août, avant l'échéance de l'exposition fixée au 6 septembre

Le tribunal administratif de Caen a suspendu, lundi, la décision de la mairie de Deauville de retirer une photographie de Gaza exposée dans le cadre du Deauville Sport Images Festival.

Le cliché, pris le 14 février 2026 par le photojournaliste palestinien Jehad Alshrafi pour l'agence Associated Press, montre des joueurs du Gaza Sporting Club et de l'Ahli Gaza Club disputant un match de football sur un terrain aménagé, au milieu d'immeubles détruits par des bombardements de l'armée israélienne. Installée sur une place de Deauville depuis le 6 juin dans le cadre du festival, l'image avait été discrètement retirée à la mi-août, avant l'échéance de l'exposition fixée au 6 septembre.

L'Observatoire de la liberté de création (OLC), une association liée à la Ligue des droits de l'homme, avait saisi la justice, après avoir vainement demandé à la mairie de réinstaller l'œuvre. L'audience s'est tenue lundi au tribunal administratif de Caen.