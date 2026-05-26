France : Darmanin estime qu'Edouard Philippe est « le mieux placé » pour rassembler à la présidentielle de 2027

Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, a estimé mardi qu’Édouard Philippe était « le mieux placé » pour rassembler la droite et le centre en vue de l’élection présidentielle de 2027, tout en appelant l’ancien Premier ministre à afficher plus clairement ses ambitions présidentielles.

Invité de France 2, le garde des Sceaux a plaidé pour une candidature unique du camp modéré afin d’éviter les divisions au sein du bloc central et de la droite.

« Il faut un seul candidat. Aujourd’hui, le mieux placé, c’est Édouard Philippe. C’est à lui de nous rassembler, c’est à lui de montrer qu’il est capable de rassembler des tendances », a déclaré Gérald Darmanin.

Le ministre de la Justice a également exhorté le président du parti Horizons à assumer davantage son ambition présidentielle.

« Il faut qu’il nous montre son envie d’être président de la République. Je le connais personnellement, je sais qu’il a cette envie, mais qu’il le montre aux Français », a-t-il insisté.

Gérald Darmanin a par ailleurs mis en garde contre le risque de divisions entre les différentes personnalités politiques susceptibles de nouer des alliances dans les prochains mois.

« Ceux qui se présentent comme étant des personnes qui peuvent s’entendre en février prochain, aujourd’hui, pourraient montrer des différences trop fortes qui rendraient une alliance impossible », a-t-il affirmé.



Ces déclarations interviennent quelques jours seulement après l’officialisation de la candidature de Gabriel Attal, également ancien Premier ministre. Le leader de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a lui aussi officialisé sa candidature, augurant une échéance présidentielle très disputée en 2027.