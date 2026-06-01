Ancien ministre et parlementaire, André Santini était l’une des personnalités politiques locales les plus anciennes encore en fonction en France

France : décès d’André Santini, maire d’Issy-les-Moulineaux depuis 1980, à l’âge de 85 ans Ancien ministre et parlementaire, André Santini était l’une des personnalités politiques locales les plus anciennes encore en fonction en France

André Santini, maire d’Issy-les-Moulineaux depuis 1980 et figure de longue date de la vie politique française, est décédé lundi à l’âge de 85 ans, selon des informations rapportées par les médias français.

Réélu en mars dernier pour un huitième mandat municipal, l’élu centriste dirigeait la commune des Hauts-de-Seine depuis 46 ans. Hospitalisé depuis octobre 2025 à la suite d’une chute et de complications médicales, il avait néanmoins mené sa campagne électorale depuis son lit d’hôpital.

À l’issue du second tour des élections municipales, André Santini avait obtenu 47,93 % des suffrages, conservant ainsi la mairie qu’il occupait sans interruption depuis 1980. Malgré un état de santé fragilisé, il continuait à participer à certaines activités municipales grâce à des autorisations de sortie ponctuelles.

La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a exprimé sa « grande tristesse » après la disparition de celui qu’elle a qualifié de « figure de la vie politique francilienne », saluant un « bâtisseur » et un « visionnaire ».

Ancien ministre et parlementaire, André Santini était l’une des personnalités politiques locales les plus anciennes encore en fonction en France. Son action est notamment associée à la transformation urbaine et au développement économique d’Issy-les-Moulineaux, commune située aux portes de Paris.