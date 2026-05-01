Selon les premiers éléments, la voiture circulait sur la RD270 lorsqu’elle a quitté la chaussée avant de chuter d’environ vingt mètres, terminant sa course au bord d’une rivière

France : cinq morts dans un accident de la route en Ardèche après une chute de 20 mètres Selon les premiers éléments, la voiture circulait sur la RD270 lorsqu’elle a quitté la chaussée avant de chuter d’environ vingt mètres, terminant sa course au bord d’une rivière

AA / Istanbul / Sanaa Amir

Cinq personnes ont perdu la vie vendredi dans un grave accident de la route survenu en Ardèche, un département situé dans le sud-est de la France, près de la commune de Sarras, après la sortie de route d’un véhicule qui s’est embrasé, selon les médias locaux.

Selon les premiers éléments, la voiture circulait sur la RD270 lorsqu’elle a quitté la chaussée avant de chuter d’environ vingt mètres, terminant sa course au bord d’une rivière.

À l’arrivée des équipes d’intervention, le véhicule était entièrement en flammes.

Dans ce contexte, les secours ont précisé que cinq corps avaient été retrouvés à l’intérieur de l’habitacle. Les victimes, dont l’identité n’a pas été immédiatement communiquée, étaient âgées de 17 à 20 ans.

Par ailleurs, un important dispositif a été déployé sur place afin de sécuriser la zone et mener les opérations.

Au total, 42 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, appuyés par des équipes du Smur (Structure Mobile d'Urgence et de Réanimation), les forces de l’ordre ainsi que des services techniques.

En outre, les moyens engagés comprenaient plusieurs véhicules de secours, des engins de lutte contre l’incendie, une équipe nautique et une unité spécialisée du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp).

Enfin, la circulation a été totalement interrompue sur cet axe pendant la durée de l’intervention, tandis qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.