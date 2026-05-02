- Les victimes, âgées de 17 à 20 ans, se trouvaient dans un véhicule qui s’est embrasé après une sortie de route

France : cinq jeunes meurent dans un accident après une chute d’une vingtaine de mètres - Les victimes, âgées de 17 à 20 ans, se trouvaient dans un véhicule qui s’est embrasé après une sortie de route

AA / Istanbul / Adama Bamba

Cinq jeunes âgés de 17 à 20 ans ont perdu la vie vendredi dans un accident de la route survenu à Sarras, dans le département de l’Ardèche, après une chute d’environ 20 mètres, selon les services de secours.

D’après les premières informations rapportées par les médias français, un véhicule transportant cinq jeunes originaires du Rhône a quitté la chaussée avant de plonger dans un ravin. La voiture s’est ensuite embrasée, rendant l’intervention particulièrement difficile.

Les pompiers ont d’abord fait état de la découverte de quatre corps, avant de confirmer un bilan de cinq victimes.

Au total, 42 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette opération, dont une équipe spécialisée en milieu périlleux (Grimp) ainsi qu’une équipe nautique. La route départementale RD 270 a été entièrement coupée à la circulation le temps de l’intervention.

Ce drame survient sur un axe déjà marqué par un accident mortel en avril 2022, lorsqu’un pilote et son copilote avaient trouvé la mort lors d’un rallye automobile à Vernosc-lès-Annonay, dans le nord de l’Ardèche.



