« Avant, j’avais une vie normale, des enfants, un travail, des hauts et des bas, comme tout le monde (...). Je suis parfois triste comme jamais je ne l’avais été », a confié la Première dame française dans un entretien à La Tribune Dimanche

France : Brigitte Macron évoque une « tristesse inédite » durant ses années à l’Élysée « Avant, j’avais une vie normale, des enfants, un travail, des hauts et des bas, comme tout le monde (...). Je suis parfois triste comme jamais je ne l’avais été », a confié la Première dame française dans un entretien à La Tribune Dimanche

La Première dame française Brigitte Macron a confié ressentir « parfois une tristesse comme jamais » durant ses années passées à l’Élysée, dans un entretien accordé à La Tribune Dimanche.

L’épouse du président français Emmanuel Macron est revenue sur le bilan personnel de près d’une décennie passée au sommet de l’État, évoquant une période « intense » marquée par une exposition constante.

« Avant, j’avais une vie normale, des enfants, un travail, des hauts et des bas, comme tout le monde. Ici, ces dix années sont passées si vite... Elles ont été tellement intenses. J’ai vu la noirceur du monde, la bêtise, la méchanceté. Je suis parfois triste comme jamais je ne l’avais été », a-t-elle déclaré.

Brigitte Macron a également évoqué des moments de pessimisme, reconnaissant qu’il lui était « parfois difficile de voir le ciel bleu », une situation qu’elle dit ne pas avoir connue avant son arrivée à l’Élysée.

L’ancienne professeure de français, âgée aujourd’hui de 73 ans, a par ailleurs révélé avoir été la cible de cyberharcèlement, précisant que l’écriture lui permettait de faire face à ces épreuves.

En janvier dernier, plusieurs personnes reconnues coupables d’avoir diffusé ou relayé des propos injurieux et des rumeurs à son encontre ont été condamnées à des peines allant jusqu’à six mois de prison ferme, la plupart assorties de sursis.

La relation du couple présidentiel français a également été la cible de spéculations et de désinformation persistante, notamment autour de leur différence d’âge, ainsi que de la diffusion massive d’une infox transphobe affirmant que la Première dame serait une femme transgenre.

Celle-ci avait indiqué, lors d’une plainte déposée en août 2024, que ces rumeurs avaient eu « un très fort retentissement » sur son entourage et sur elle-même.

Le couple présidentiel a engagé des actions judiciaires en France et aux États-Unis pour faire face à la propagation de ces contenus.

En France, neuf des dix prévenus jugés pour cyberharcèlement sexiste ont écopé de peines allant d’une mission d’intérêt général à 12 mois d’emprisonnement avec sursis.

Par ailleurs, un épisode survenu lors d’un déplacement officiel au Vietnam avait suscité une forte attention médiatique. Des images tournées et diffusées par l’agence américaine Associated Press, le 25 mai dernier, lors de l’arrivée du couple présidentiel à l’aéroport de Hanoï, montraient une interaction entre les deux époux à l’intérieur de l’appareil, largement relayée et commentée. L’hypothèse d’une « gifle » s’était alors propagée sur les réseaux sociaux, poussant Emmanuel Macron à démentir publiquement.

Brigitte Macron quittera l’Élysée en 2027, à l’issue du second mandat présidentiel de son époux.