« @ruthelkrief je veux des excuses ! », a écrit le maire de Saint-Denis, en réaction à un extrait largement partagé montrant la journaliste hésiter à plusieurs reprises sur son identité en plateau : « Balla… Ballo… Bagayoko »

France : Bally Bagayoko exige des excuses après une nouvelle séquence polémique sur LCI « @ruthelkrief je veux des excuses ! », a écrit le maire de Saint-Denis, en réaction à un extrait largement partagé montrant la journaliste hésiter à plusieurs reprises sur son identité en plateau : « Balla… Ballo… Bagayoko »

Le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, a publiquement réclamé mardi « des excuses » à la journaliste Ruth Elkrief, après une nouvelle séquence diffusée sur LCI dans laquelle cette dernière a de nouveau écorché son prénom, près de deux mois après son élection à la tête de la commune.

« @ruthelkrief je veux des excuses ! », a écrit l’édile sur le réseau social américain X, en réaction à un extrait largement partagé montrant la journaliste hésiter à plusieurs reprises sur son identité en plateau : « Balla… Ballo… Bagayoko ».

La vidéo, rapidement devenue virale, a suscité de nombreuses réactions indignées, plusieurs internautes dénonçant un « acharnement raciste » et une forme de disqualification symbolique visant le nouvel élu insoumis.

Cette nouvelle polémique intervient alors que Bally Bagayoko connaît depuis plusieurs semaines une montée rapide de sa notoriété sur la scène politique nationale. Encore peu connu du grand public avant sa victoire aux municipales de mars, le maire de Saint-Denis a récemment fait son entrée dans les baromètres d’opinion Ifop-Fiducial et Odoxa-Mascaret, où il est présenté par plusieurs observateurs comme le « vainqueur symbolique des municipales ».

Son émergence médiatique s’est toutefois accompagnée de controverses répétées. Selon le même constat relayé mardi par la presse française, l’élu de 52 ans a déjà été la cible de propos polémiques sur certaines chaînes d’information ainsi que de commentaires à connotation raciste depuis son accession à la mairie.

Dès le soir de son élection, plusieurs interventions télévisées avaient alimenté une vive polémique autour de citations tronquées ou déformées de ses propos, tandis que certains chroniqueurs de médias conservateurs avaient multiplié les insinuations sur son profil politique et identitaire.

La nouvelle séquence impliquant Ruth Elkrief ravive ainsi les accusations de « traitement différencié » et de « biais médiatique » à l’égard d’une figure désormais très exposée de La France insoumise.

Ruth Elkrief et la chaîne LCI n’ont pas, pour l’heure, apporté de réponse publique aux propos du maire de Saint-Denis.