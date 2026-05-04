Le président français met en avant une coopération renforcée avec Erevan, fondée sur la sécurité, l’économie et l’ancrage européen de l’Arménie

France-Arménie : Macron évoque une relation « sans précédent » et « une relation militaire » stratégique Le président français met en avant une coopération renforcée avec Erevan, fondée sur la sécurité, l’économie et l’ancrage européen de l’Arménie

AA / Istanbul / Adama Bamba

Le président français Emmanuel Macron a affirmé, lundi à Erevan, que les relations entre la France et l’Arménie n’avaient « jamais été aussi intenses, si confiantes », lors d’un discours adressé à la communauté française du pays.

Revenant sur les dernières années, Emmanuel Macron a rappelé les épreuves traversées par l’Arménie, notamment la guerre de 2020 et ses conséquences humaines. Il a salué la résilience de la population et l’engagement constant de la France.

« Durant toutes ces années, vous avez tenu (…) je veux vous dire ma gratitude, mon admiration », a-t-il déclaré, rendant hommage à la communauté française et aux acteurs engagés sur le terrain.

Le chef de l’État a mis en avant le soutien économique de Paris, soulignant que « l’Agence française de développement a doublé depuis 2023 son concours en Arménie », désormais porté à plus de 800 millions d’euros.

Il a également insisté sur le rôle des entreprises françaises dans la croissance du pays, affirmant que « nos entreprises (…) contribuent à cette expansion économique ».

Sur le plan militaire, Macron a rappelé une évolution majeure des relations bilatérales : « La France a décidé de construire une relation militaire qui n’existait pas jusqu’alors (…) nous formons, nous équipons, nous conseillons les soldats arméniens ».

Un tournant stratégique : paix, Europe et souveraineté

Sur le plan géopolitique, Emmanuel Macron a estimé que l’Arménie vivait un moment charnière, saluant son orientation vers l’Europe.

« L’Arménie a fait le choix de la paix, de la prospérité et de l’Europe », a-t-il déclaré, jugeant ce tournant « décisif » et appelant à ne pas le laisser passer.

Le président français a insisté sur la nécessité pour l’Union européenne de soutenir ce choix, notamment en matière de sécurité et de contrôle des frontières.

« L’Europe doit s’engager au service de la souveraineté arménienne », a-t-il affirmé.

Il a également évoqué la signature prochaine d’un partenariat stratégique entre Paris et Erevan, destiné à renforcer les liens diplomatiques, militaires, économiques et culturels.

Enfin, Macron a défendu une approche pragmatique du processus de paix dans la région, tout en maintenant des exigences vis-à-vis des acteurs régionaux : « Cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’importe pas d’avoir de l’exigence », notamment sur les prisonniers et la protection du patrimoine.

Le président français se trouve en Arménie dans le cadre de la 8e réunion de la Communauté politique européenne, tenue lundi à Erevan en présence de plusieurs dizaines de chefs d’État et de gouvernement européens, autour des questions de sécurité continentale, de résilience économique et de coordination diplomatique face aux conflits en Ukraine et au Moyen-Orient.

Créée en 2022 à l’initiative d’Emmanuel Macron, la Communauté politique européenne rassemble les États membres de l’Union européenne ainsi qu’une vingtaine de pays partenaires du continent.