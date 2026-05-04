Les syndicats à l’origine du mouvement dénoncent notamment « des charges de travail en hausse constante », « des mobilités imposées » et « des suppressions de postes », ainsi que « des salaires de misère » dans les laboratoires

France : appel à une grève générale dans les laboratoires de biologie médicale Les syndicats à l’origine du mouvement dénoncent notamment « des charges de travail en hausse constante », « des mobilités imposées » et « des suppressions de postes », ainsi que « des salaires de misère » dans les laboratoires

Les salariés des laboratoires de biologie médicale de ville sont appelés à une grève générale ce lundi à travers la France, à l’initiative de plusieurs organisations syndicales, qui dénoncent une dégradation continue de leurs conditions de travail et l’absence de revalorisation salariale.

Dans un communiqué publié le 15 avril, la Fédération nationale des industries chimiques CGT (FNIC-CGT) a indiqué que « les organisations syndicales se sont mises d’accord pour appeler à un mouvement de grève générale sur l’ensemble du territoire, à partir du 4 mai 2026 ».

Les syndicats pointent notamment « des charges de travail en hausse constante », « des mobilités imposées » et « des suppressions de postes », tout en dénonçant « des salaires de misère » dans les laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers.

Selon la FNIC-CGT, près des trois quarts des salariés, incluant agents d’entretien, coursiers, personnels d’accueil ou administratifs, sont rémunérés au niveau du Smic ou légèrement au-dessus. Elle critique par ailleurs une « absence de revalorisation des salaires depuis janvier 2024 ».

Les organisations syndicales mettent en cause la transformation du secteur, marquée par une concentration progressive depuis le début des années 2010, avec le rachat de laboratoires indépendants par de grands groupes privés tels que Biogroup, Eurofins, Cerballiance, Inovie, Unilabs ou Synlab.

Selon elles, cette évolution s’accompagne d’une réduction de la masse salariale et d’une pression accrue liée aux exigences des investisseurs.

Ce mouvement social intervient dans un contexte de tensions récurrentes dans le secteur. À l’automne 2024, les biologistes médicaux avaient eux-mêmes mené une grève pour protester contre la baisse des tarifs des actes remboursés. Un accord conclu fin 2024 avec l’Assurance maladie avait finalement acté une stabilité tarifaire pour 2025 et 2026, assortie de revalorisations ponctuelles d’environ 1,75 % pour certaines analyses.

Les syndicats estiment toutefois que ces mesures n’ont pas permis d’améliorer la situation des salariés, et appellent à une mobilisation nationale pour alerter sur les conséquences sociales et sanitaires de l’évolution du secteur.

