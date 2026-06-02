Interrogée par l'ONG, la psychiatre Maria Tortelli, spécialisée dans la prise en charge des personnes exilées, affirme que « l’accès à un statut administratif » constitue la principale source de stress évoquée par ses patients

France : Amnesty International alerte sur l’impact psychologique de la précarité des titres de séjour Interrogée par l'ONG, la psychiatre Maria Tortelli, spécialisée dans la prise en charge des personnes exilées, affirme que « l’accès à un statut administratif » constitue la principale source de stress évoquée par ses patients

Le système français de renouvellement des titres de séjour engendre une forte détresse psychologique chez de nombreux travailleurs étrangers, a dénoncé l'ONG indépendante qui lutte pour la liberté d'expression et contre les discriminations, Amnesty International, dans un rapport publié ce mardi 2 juin, s’appuyant sur les témoignages de professionnels de santé et de personnes concernées.

Selon l’organisation, l’incertitude liée aux démarches administratives, les délais de traitement et les risques de perte du droit au séjour provoquent anxiété, troubles du sommeil, dépression et, dans certains cas, des pensées suicidaires.

La psychiatre Maria Tortelli, qui exerce au sein de l’unité Capsys à Paris, spécialisée dans la prise en charge des personnes exilées, affirme que « l’accès à un statut administratif » constitue la principale source de stress évoquée par ses patients. Elle souligne que l’instabilité administrative « les casse sur le plan psychique ».

Le rapport met également en lumière les conséquences de retards administratifs pouvant entraîner la perte d’un emploi, de droits sociaux ou encore l’interruption de soins médicaux. Des médecins interrogés indiquent que certains patients reportent des rendez-vous médicaux importants afin de privilégier leurs démarches en préfecture.

Pour le docteur Pierre-Henri Daculsi, directeur médical de l’association Parcours d’Exil, les procédures de renouvellement peuvent raviver des traumatismes liés à l’exil et provoquer un effondrement psychologique chez des patients auparavant stabilisés.

Amnesty International estime que la délivrance de titres de séjour plus longs et plus stables constituerait l’une des principales réponses à cette précarité administrative, qui affecte durablement la santé mentale des personnes étrangères vivant et travaillant en France.