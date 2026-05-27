France : Amine le Conquérant regrette le manque d’accompagnement des autorités face aux insultes racistes et aux menaces

Le créateur de contenu français Amine Kassid, connu sur les réseaux sociaux sous le nom d’« Amine le Conquérant », a regretté le manque d’accompagnement des autorités françaises face aux insultes racistes et aux menaces qu’il subit régulièrement en raison de son prénom et de ses origines.

Dans un entretien accordé à Anadolu (AA) dimanche à Istanbul, le vidéaste, suivi pour ses contenus consacrés aux châteaux et au patrimoine français, a expliqué avoir déposé plusieurs plaintes sans obtenir de suites judiciaires.

« J’ai déjà déposé plusieurs plaintes. Malheureusement, il n’y a aucune suite. Les personnes qui m’insultent ou qui me menacent ne sont pas inquiétées », a-t-il déclaré.

Malgré l'énorme succès que rencontrent ses contenus, suivis par plus de 200.000 abonnés sur la plateforme sociale américaine Instagram, Amine Kassid continue de faire face à des messages haineux et racistes récurrents sur les réseaux sociaux.





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« Les insultes et les menaces, maintenant, ça me fait rigoler », a-t-il affirmé, illustrant parfaitement l'état d'esprit dans lequel il se trouve face à ces attaques. Ajoutant que les auteurs de ces messages « sont courageux derrière leur téléphone », le créateur de contenu déplore le temps et l’énergie consacrés aux démarches judiciaires.

« Je commence à lâcher l’affaire parce que ça me fatigue, ça me prend énormément de temps et d’énergie d’aller porter plainte », a-t-il expliqué.

Face à cette situation, il affirme privilégier désormais ses propres méthodes, qui consistent, le dit-il, à « les afficher sur les réseaux et que les personnes qui me suivent fassent sauter leur compte Instagram ».

Au cours de l'entretien, Amine est revenu sur la source de sa passion pour les châteaux de France, argant que « connaître le passé, c’est mieux anticiper l’avenir ». Il affirme que sa passion pour le patrimoine français remonte à 2010, après le tournage de la série télévisée Merlin au château de Château de Pierrefonds.

« Je me suis dit qu’en France, il y avait de beaux châteaux à découvrir », a-t-il alors laisser entendre.

Interrogé sur une récente séquence largement relayée en ligne, dans laquelle il avait accepté de pardonner à l’un de ses détracteurs à condition qu’il fasse un don à une association, Amine Kassid a indiqué vouloir privilégier le dialogue tout en responsabilisant les auteurs d’insultes.

Le vidéaste considère également que certains discours médiatiques alimentent les tensions et les comportements haineux.

« Il faudrait qu’ils arrêtent de regarder certains médias qui nous diabolisent, qui nous insultent, qui nous salissent », a-t-il déploré, évoquant notamment « la haine envers les musulmans, l’islam, les Africains, les Maghrébins et les Arabes ».

« On vit dans le même pays, on est français, on est nés en France et on est fiers d’être français », a poursuivi Amine le Conquérant. « On est musulmans, on est fiers d’être musulmans, mais on est aussi fiers d’être français. Les deux sont compatibles. », a-t-il conclu.