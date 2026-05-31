Sébastien Lecornu, a indiqué que l’exécutif a « fait le choix de cibler les aides pour soutenir l’activité et le travail » et de veiller à une utilisation « utile » de l’argent public

France : ajustement des aides à l’énergie, le gouvernement cible les travailleurs et secteurs exposés Sébastien Lecornu, a indiqué que l’exécutif a « fait le choix de cibler les aides pour soutenir l’activité et le travail » et de veiller à une utilisation « utile » de l’argent public

Face aux fluctuations des prix de l’énergie, le gouvernement français a annoncé un ajustement de ses dispositifs de soutien, avec un ciblage accru des aides destinées aux travailleurs et aux secteurs les plus exposés.

Le premier ministre français, Sébastien Lecornu, a indiqué que l’exécutif a « fait le choix de cibler les aides pour soutenir l’activité et le travail » et de veiller à une utilisation « utile » de l’argent public.

Selon lui, malgré un recul récent du prix du pétrole, passé sous les 100 dollars le baril, le contexte reste marqué par une forte volatilité nécessitant prudence et adaptation des mesures.

Dans le détail, plus de 439 000 demandes ont déjà été enregistrées dans le cadre du dispositif « grands rouleurs », permettant le versement d’une aide de 100 euros à partir de juin. L’aide destinée aux pêcheurs doit entrer en vigueur le 1er juin, tout comme la revalorisation des indemnités kilométriques pour les aides à domicile.

Le gouvernement poursuit également le soutien aux secteurs jugés les plus vulnérables, notamment les transporteurs, le BTP et l’agriculture.



La prime carburant, jusqu’à 600 euros, reste par ailleurs défiscalisée et désocialisée afin de permettre aux entreprises d’accompagner leurs salariés.

L’exécutif affirme vouloir ajuster ces dispositifs en fonction des résultats observés et des réalités propres à chaque secteur.