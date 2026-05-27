France / Aide carburant: les « grands rouleurs » seront remboursés « dans les dix jours », annonce Roland Lescure

Le ministre français de l’Économie et des Finances, Roland Lescure, a annoncé mercredi que les travailleurs modestes éligibles à la nouvelle aide carburant de 100 euros percevront le versement « dans les dix jours » suivant le dépôt de leur dossier.

Depuis 8 heures ce mercredi matin, les automobilistes concernés peuvent effectuer leur demande sur la plateforme en ligne mise en place par le gouvernement français afin d’atténuer l’impact de la hausse des prix des carburants.

Invité sur BFM TV, Roland Lescure a indiqué avoir signé la veille le décret officialisant le doublement de cette indemnité, passée de 50 à 100 euros.

« On s’attendait à un afflux de demandes (…) mais ça fonctionne », a déclaré le ministre, précisant que les demandeurs doivent fournir leur numéro fiscal, leur carte grise ainsi qu’une déclaration sur l’honneur attestant notamment d’un usage important de leur véhicule, avec au moins 8.000 kilomètres parcourus par an.

Le gouvernement estime qu’environ trois millions de Français pourraient bénéficier de ce dispositif destiné aux « grands rouleurs » aux revenus modestes.

Le ministre a par ailleurs souligné que des contrôles seraient effectués a posteriori afin de vérifier l’éligibilité des bénéficiaires, tout en appelant à « la responsabilité individuelle ».

Initialement prévu pour une durée de deux mois, le guichet pourrait être prolongé si tous les bénéficiaires potentiels n’ont pas effectué leur demande dans les délais, selon Roland Lescure.

Cette évolution intervient dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques persistantes et des incertitudes économiques mondiales, alors que la situation au Moyen-Orient frappe de plein fouet l’économie mondiale.

Depuis les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février, suivies de représailles iraniennes et de la fermeture du détroit d’Ormuz, les tensions restent élevées dans la région. Un cessez-le-feu instauré le 8 avril sous médiation pakistanaise demeure fragile, malgré sa prolongation, qui maintient parallèlement un blocus maritime autour des ports iraniens.