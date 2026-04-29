« La République promet la liberté, l’égalité et la fraternité. Alors où est-elle quand des enfants se font tirer dessus en raison de leur couleur de peau ? », a interrogé le député Antoine Léaument dans l’hémicycle

France : Agression raciste contre des enfants, le gouvernement interpellé sur la réponse policière et judiciaire « La République promet la liberté, l’égalité et la fraternité. Alors où est-elle quand des enfants se font tirer dessus en raison de leur couleur de peau ? », a interrogé le député Antoine Léaument dans l’hémicycle

Lors de la deuxième séance à l’Assemblée nationale, le député La France insoumise (LFI) Antoine Léaument a interpellé le ministre de l’Intérieur au sujet d’une agression visant des enfants âgés de 6 à 10 ans, sur fond de soupçons de motivation raciste. L’élu a dénoncé à la fois les faits rapportés et le traitement judiciaire et policier de l’affaire.

Selon les éléments avancés dans l’hémicycle, un homme armé d’une carabine aurait ciblé des enfants en tenant des propos à caractère discriminatoire : « Dehors, les Noirs et les Arabes », aurait-il notamment crié. L’agresseur, décrit comme connu du quartier, se revendiquerait lui-même raciste, selon plusieurs témoignages relayés.

Dans son intervention, Antoine Léaument a d’abord exprimé son soutien aux familles touchées, estimant que cette affaire « devrait choquer la France entière ». Il a également dénoncé ce qu’il présente comme une remise en cause de la parole des victimes.

Poursuivant son intervention, le député a mis en cause les pratiques des forces de l’ordre et de la justice dans le traitement de ce type de dossiers. Il affirme notamment que le mobile raciste n’aurait pas été immédiatement pris en compte lors de l’enregistrement des plaintes. Une mère de victime est citée : « Je l’ai dit aux policiers et les gamins aussi, avec les vidéos sur leur téléphone, mais les agents n’ont pas enregistré mon témoignage ».

Antoine Léaument a également questionné le déroulement de la procédure judiciaire, évoquant des retards dans la prise en compte du caractère raciste des faits et s’interrogeant sur la situation de l’auteur présumé, toujours en liberté selon ses propos.

Dans un passage plus large de son intervention, le député a critiqué ce qu’il décrit comme une reconnaissance insuffisante des violences racistes en France, malgré des chiffres avancés par le ministère de l’Intérieur. Il a enfin interrogé le gouvernement sur l’ampleur des réponses institutionnelles face aux agressions à caractère raciste, évoquant plusieurs victimes d’attaques similaires.

La séquence s’est conclue par une interpellation politique sur l’égalité de traitement des victimes : « La République promet la liberté, l’égalité et la fraternité. Alors où est-elle quand des enfants se font tirer dessus en raison de leur couleur de peau ? », a-t-il lancé dans l’hémicycle.

De son côté, le ministre de l'Intérieur, Nuñez, a rappelé que l'auteur devra répondre de ces actes, précisant que les propos tenus par ce dernier sont « ignobles », tout en affirmant la détermination du gouvernement à lutter contre le racisme.



« La France poursuit les auteurs de propos racistes, de crimes racistes quels qu’ils soient. Soyez-en certain. Notre lutte contre le racisme est intraitable », a-t-il martelé.

Pour rappel, le 19 avril dernier, un homme de 65 ans, armé d’une carabine, a tiré à plusieurs reprises sur un groupe d’enfants en criant « dehors les Noirs et les Arabes », selon des témoignages recueillis par Le Progrès.

Le sexagénaire a été interpellé à Espaly-Saint-Marcel. Toutefois, le caractère raciste de l’agression n’a pas été retenu par la police, selon Mediapart. Dans un article publié le 27 avril, le père d’un enfant visé dénonce une retranscription incomplète de sa déposition au commissariat.

Selon plusieurs témoignages, l’homme aurait lancé : « Dehors les Noirs et les Arabes ». Le climat aurait été suffisamment tendu pour pousser une habitante d’origine syrienne à quitter le quartier, après avoir été ciblée en raison du port du voile.