Compte officiel de la préfecture et des services de l'Etat dans le département de Lot-et-Garonne

France- Agen : le préfet condamne des menaces de mort et des propos racistes visant la mosquée et le maire Compte officiel de la préfecture et des services de l'Etat dans le département de Lot-et-Garonne

AA/Istanbul/Sanaa Amir

Le préfet de Lot-et-Garonne a condamné avec fermeté des menaces de mort et des propos à caractère raciste visant le maire d’Agen ainsi que le président de l’association de la mosquée d’Agen, selon un communiqué officiel des services de l’État publié sur les réseaux sociaux.

Dans ce message, les autorités locales dénoncent des faits jugés « inacceptables », survenus dans un contexte de tensions et ayant visé à la fois des responsables publics et une structure cultuelle de la ville.

Le communiqué précise : « À la suite des menaces de mort proférées à l’encontre du maire d’Agen ainsi que du président de l’association de la mosquée d’Agen, le préfet de Lot-et-Garonne condamne avec la plus grande fermeté ces actes inacceptables, ainsi que les propos à caractère raciste et islamophobe ayant accompagné ces menaces. »

L’État affirme également sa mobilisation sur le terrain face aux actes de haine. Le texte souligne que « dans le Lot-et-Garonne, l’État demeure pleinement mobilisé pour prévenir et combattre toutes les formes de haine, de racisme et d’islamophobie ».

Une enquête a été ouverte et confiée aux services de police afin d’identifier les auteurs de ces menaces.

Le préfet a par ailleurs exprimé son soutien aux personnes visées et à la communauté concernée : « le préfet de Lot-et-Garonne apporte son soutien total au maire d’Agen, au président de la mosquée d’Agen, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté musulmane ». Il rappelle enfin « l’attachement de la République à la protection de ses citoyens ainsi qu’au respect de la liberté de culte ».

Laurent Bruneau, a déposé plainte après avoir reçu un courrier contenant trois balles de gros calibre et des menaces de mort, selon les médias locaux. Une enquête a été ouverte par les services de police.

L’élu a dénoncé un « acte grave d’intimidation » et une « intimidation d’une rare violence ». Il a déclaré : « Dans une démocratie, chacun est libre d’exprimer ses désaccords et ses opinions. En revanche, les menaces, la haine et la violence n’ont pas leur place dans le débat public républicain. »

La préfecture du Lot-et-Garonne a condamné « avec la plus grande fermeté » ces menaces et a exprimé son « total soutien au maire d’Agen ».

Le maire a affirmé : « Jamais je ne céderai aux intimidations », tout en réaffirmant son « attachement aux valeurs du respect, de sérénité et de dialogue ».

Selon les médias locaux, cet épisode intervient dans un contexte de hausse des violences visant les élus en France.