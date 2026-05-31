Le ministre français de l’Intérieur Laurent Nuñez a indiqué que ces interpellations avaient donné lieu à « 457 gardes à vue »

France : « 780 interpellations sur l'ensemble du territoire national », à la suite de la victoire du PSG en LDC Le ministre français de l’Intérieur Laurent Nuñez a indiqué que ces interpellations avaient donné lieu à « 457 gardes à vue »

Le ministre français de l’Intérieur Laurent Nuñez a indiqué dimanche que les forces de l'ordre avaient procédé à « 780 interpellations sur l'ensemble du territoire national », à la suite de la victoire du PSG en Ligue des Champions.



S’exprimant devant la presse, depuis l'Hôtel de Beauvau, le ministre a expliqué que ces interpellations avaient donné lieu à « 457 gardes à vue ».

À l’échelle nationale, les festivités ont donné lieu à de nombreux rassemblements, selon le ministre de l’Intérieur, qui ajoute que « la situation était globalement sous contrôle ».

Mais dans le détail, "pour les événements les plus marquants de la nuit, on a eu des festivités qui se sont déroulées dans le calme sauf sur les Champs Elysées, autour du Parc des Princes, sur le Trocadéro et sur le périphérique avec 5 tentatives d'interruption du trafic", détaille Laurent Nuñez.



Selon le responsable, cinq tentatives d’interruption de la circulation ont été recensées en quatre points distincts du périphérique. « Elles ont toutes été empêchées grâce à l’intervention des forces de l’ordre », a-t-il affirmé.

Le ministre a également souligné que les policiers sont intervenus à plusieurs reprises pour disperser les groupes à l’origine des troubles et procéder à des interpellations.

Il a salué « la détermination » et « l’engagement » des forces de sécurité, indiquant que des moyens de maintien de l’ordre, y compris des armes intermédiaires, ont été utilisés pour rétablir la situation dans les zones concernées.

Le Paris Saint-Germain a remporté samedi soir la Ligue des champions en battant Arsenal aux tirs au but (4-3), au terme d’une finale disputée à la Puskás Aréna de Budapest.