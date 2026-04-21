France : 61 personnes décorées de la Légion d’honneur lors des attentats du Bataclan Lors d’une cérémonie officielle présidée par le président français, Emmanuel Macron

La France a rendu hommage, mardi, aux acteurs de l’intervention lors des attentats du 13 novembre 2015, en décorant collectivement 61 personnes de la Légion d’honneur lors d’une cérémonie officielle présidée par le chef de l’État, Emmanuel Macron.

Organisée à Paris, la cérémonie a distingué 59 policiers ainsi que deux responsables d’associations de victimes pour leur rôle lors de l’attaque du Bataclan, l’un des épisodes les plus meurtriers des attentats de novembre 2015.

Dans son discours, le président français a salué « le courage » et « le sens du devoir » des forces de l’ordre intervenues ce soir-là, évoquant une « nuit d’obscurité absolue » durant laquelle « quelque chose de plus fort que la peur s’est levé ».

Il a rappelé que l’assaut mené par les unités d’élite, notamment la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) et le RAID, s’était déroulé dans des conditions extrêmes face à des terroristes lourdement armés.

« Beaucoup ont avancé en pensant qu’ils n’en reviendraient pas », a-t-il souligné, rendant également hommage aux victimes et à leurs familles, ainsi qu’aux milliers d’intervenants mobilisés lors et après les attaques.

Parmi les décorés figurent également Arthur Denouveau et Philippe Dupéron, présidents d’associations de victimes, salués pour leur engagement en faveur de la mémoire et du soutien aux survivants.

Le chef de l’État a insisté sur l’importance du devoir de mémoire, affirmant que « la France ne cèdera rien au terrorisme » et que la nation resterait fidèle à ses valeurs de « liberté, d’égalité et de fraternité ».

Les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis avaient fait 130 morts et des centaines de blessés, marquant durablement la société française.

Cette cérémonie intervient dans le cadre des commémorations des dix ans de ces attaques, considérées comme les plus meurtrières de l’histoire contemporaine du pays.