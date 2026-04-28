« Quand vous achetez un kilo de viande, de riz ou de blé, vous vous nourrissez à un prix qui ne paie pas celui qui l’a produit », a déclaré Blaise Desbordes directeur général de Max Havelaar France

France : 43 % des agriculteurs gagnent moins qu’un smic, selon une étude « Quand vous achetez un kilo de viande, de riz ou de blé, vous vous nourrissez à un prix qui ne paie pas celui qui l’a produit », a déclaré Blaise Desbordes directeur général de Max Havelaar France

Près de 43 % des agriculteurs en France ne dégagent pas un revenu équivalent au salaire minimum, soit moins de 1 450 euros nets par mois, selon une étude publiée mardi par l’Observatoire de la rémunération agricole équitable de Max Havelaar France.

Basée sur des données de l’Insee et du ministère de l’Agriculture, cette analyse intervient à l’approche de l’examen du projet de loi d’urgence agricole prévu en mai à l’Assemblée nationale.

L’étude souligne qu’il a manqué en moyenne 3,3 milliards d’euros par an au cours de la dernière décennie pour garantir un revenu équivalent au smic à l’ensemble des agriculteurs, un déficit porté à 4,7 milliards d’euros annuels sur les deux dernières années, « un niveau inédit ».

Elle révèle également que plus d’un agriculteur sur deux gagne moins que le salaire moyen en France. « Quand vous achetez un kilo de viande, de riz ou de blé, vous vous nourrissez à un prix qui ne paie pas celui qui l’a produit », a déclaré sur le média français franceinfo, Blaise Desbordes, directeur général de Max Havelaar France.

Le rapport met en évidence d’importantes disparités selon les filières. Les producteurs de céréales, de légumineuses et d’oléagineux sont les plus touchés, avec 53 % d’entre eux sous le seuil du smic, suivis des filières bovine (52 %) et ovine et caprine (51 %). À l’inverse, la viticulture apparaît plus résiliente, avec 38 % des exploitants concernés.

Des écarts géographiques sont également relevés, les revenus agricoles les plus faibles étant observés en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et en Corse.

Si les lois Egalim sont jugées insuffisantes par l’ONG pour améliorer durablement la rémunération des agriculteurs, elle salue néanmoins certaines avancées du projet de loi en cours, tout en appelant à la mise en place de prix planchers obligatoires afin de garantir des revenus plus justes.