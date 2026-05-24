Au total, 65 personnes avaient été placées en garde à vue après les incidents impliquant des supporteurs de OGC Nice survenues jeudi soir à Paris en marge de la finale de la Coupe de France opposant Nice à RC Lens

France : 17 personnes présentées à un juge d’instruction dans l'affaire des violences entre supporteurs niçois à Paris Au total, 65 personnes avaient été placées en garde à vue après les incidents impliquant des supporteurs de OGC Nice survenues jeudi soir à Paris en marge de la finale de la Coupe de France opposant Nice à RC Lens

Dix-sept personnes ont été présentées dimanche à un juge d’instruction après les violences impliquant des supporteurs de OGC Nice survenues jeudi soir à Paris en marge de la finale de la Coupe de France opposant Nice à RC Lens, a indiqué ce dimanche le parquet de Paris, relayé par les médias français.

Une information judiciaire a été ouverte pour violences volontaires aggravées par l’usage d’une arme et la commission des faits en réunion, selon la même source.

Les affrontements se sont produits quai de Valmy, dans le 10ᵉ arrondissement de Paris, à proximité du canal Saint-Martin, quelques heures avant la rencontre. Les violences ont fait sept blessés, dont un se trouvait encore dans un état critique samedi soir, avec un pronostic vital toujours engagé.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs dizaines de personnes s’affrontant autour du restaurant L’Atmosphère, avec des jets de chaises et de projectiles contre la devanture de l’établissement.

Lors des interpellations, les forces de l’ordre ont notamment saisi des gants coqués, des protège-dents ainsi que des cagoules à l’effigie du club niçois.

Selon le parquet de Paris, les 17 personnes présentées au juge d’instruction sont poursuivies pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou supérieure à huit jours, avec les circonstances aggravantes de l’usage d’une arme et de violences commises en réunion.

Par ailleurs, sept personnes ont été déférées devant un juge des libertés et de la détention dans l’attente d’une comparution immédiate.

Huit autres ont été convoquées par procès-verbal avec réquisitions de placement sous contrôle judiciaire avant leur comparution devant le tribunal correctionnel, tandis que 28 personnes seront convoquées ultérieurement devant cette juridiction.

Au total, 65 personnes avaient été placées en garde à vue après les incidents.