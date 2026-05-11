Les familles reprochent à la plateforme d’exposer des mineurs à des contenus jugés nocifs et addictifs, susceptibles d’aggraver leur mal-être psychologique

France : 16 familles portent plainte contre TikTok après le suicide de cinq adolescentes Les familles reprochent à la plateforme d’exposer des mineurs à des contenus jugés nocifs et addictifs, susceptibles d’aggraver leur mal-être psychologique

Seize familles ont déposé une plainte collective auprès du parquet de Paris contre la plateforme TikTok pour « abus de faiblesse », accusant le réseau social d’avoir contribué au suicide de cinq adolescentes, selon des informations révélées ce lundi par le média français franceinfo.

Les familles reprochent à la plateforme d’exposer des mineurs à des contenus jugés nocifs et addictifs, susceptibles d’aggraver leur mal-être psychologique.

Interrogée sur franceinfo, leur avocate, Laure Boutron-Marmion, a dénoncé un système conçu pour exploiter la vulnérabilité des adolescents.

« Nous avons une machine conçue, développée pour exploiter cette vulnérabilité. TikTok fabrique des prisons mentales pour adolescents, des prisons de mal-être », a-t-elle déclaré, qualifiant également l’application de « crack digital ».

Selon l’avocate, cette action judiciaire vise à établir la responsabilité de la plateforme dans la diffusion de contenus pouvant favoriser l’isolement, la détresse psychologique et des comportements à risque chez les jeunes utilisateurs.

Estimant que les entreprises développant des algorithmes ne peuvent être exemptées de toute responsabilité, Laure Boutron-Marmion a rappelé que les familles avaient également souhaité interpeller les responsables politiques afin de promouvoir une loi interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans.

À ce stade, TikTok n’a pas réagi publiquement à cette plainte collective.