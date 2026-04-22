Relaxé en première instance, le politologue sera rejugé le 29 avril prochain pour « apologie du terrorisme ».

France : À une semaine de son procès en appel, François Burgat entre sérénité et prudence Relaxé en première instance, le politologue sera rejugé le 29 avril prochain pour « apologie du terrorisme ».

AA/Nice/Feïza Ben Mohamed



Le procès en appel de l’ancien directeur de recherche au CNRS, François Burgat, poursuivi pour « apologie du terrorisme » en lien avec ses prises de position sur la guerre à Gaza, s’ouvrira le 29 avril prochain devant la cour d’appel, après un renvoi obtenu en janvier à la demande de ses avocats.



Relaxé le 28 mai 2025 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, le politologue de 77 ans se retrouve à nouveau face à la justice après l’appel interjeté par le parquet. Depuis ses débuts, cette affaire dépasse largement le sort d’un seul homme : elle cristallise un débat profond sur les limites de la liberté d’expression et sur la place du discours critique autour de la question palestinienne en France.



Une relaxe remarquée avant une procédure relancée



La décision de première instance avait été vécue comme un désaveu par les parties civiles. Le tribunal avait estimé que les propos incriminés ne relevaient pas de l’apologie du terrorisme, malgré un climat politique et médiatique particulièrement chargé. Mais loin de clore l’affaire, cette relaxe n’a fait que prolonger une procédure déjà longue et éprouvante, tout en ravivant les tensions autour d’un dossier à forte portée symbolique.



À l’approche de cette nouvelle audience, François Burgat dit aborder l’échéance avec sérieux, fort de l’enseignement qu’il tire de sa première expérience judiciaire.



« Je me prépare bien sûr très sérieusement à cette audience du 29 avril prochain. Je sais donc, par expérience, puisque ma relaxe en est la preuve, que la justice française est capable de sérénité », confie-t-il à Anadolu.



Une confiance tempérée par la lucidité



Le chercheur porte un regard sévère sur le contexte médiatique et politique dans lequel s’inscrit son procès. Il estime que les accusations à son encontre reposent sur un récit fragilisé par l’évolution de la situation internationale.



« L’édifice de mensonges, de propagande et de manipulation des opinions sur lequel prennent appui les insinuations des parties civiles a pris l’eau de toutes parts », affirme-t-il, citant les condamnations formulées par de nombreuses institutions internationales à l’égard des opérations militaires israéliennes à Gaza.



François Burgat pointe également ce qu’il considère comme un détournement de la qualification pénale d’« apologie du terrorisme », une critique, dit-il, partagée par de hautes personnalités du monde judiciaire.



Il va plus loin en estimant que la logique accusatoire pourrait s’inverser et assure avoir « la conviction que ce sont, un jour pas si éloigné, les parties civiles qui devront rendre compte de la façon dont elles se sont employées à nier l’existence de 99 % des victimes palestiniennes ».



Malgré cette analyse tranchée, il se refuse à tout triomphalisme et se « garde de tout optimisme ».



« Je ne puis écarter l’idée que se renouvelle, à mon détriment cette fois, l’un de ces dérapages majeurs qui ont vu condamner lourdement des compatriotes pas plus coupables que moi », reconnaît-il.



Un climat jugé de plus en plus tendu



Au-delà du prétoire, François Burgat décrit une atmosphère qu’il juge préoccupante en France autour de la question palestinienne.



Il évoque de fait un durcissement des positions et une polarisation croissante du débat public, citant pêle-mêle les controverses autour de la « loi Yadan », « l’acharnement » contre la députée européenne Rima Hassan ou encore ce qu’il perçoit comme la mauvaise foi persistante d’une partie des médias dominants.



« Ce sont là autant de raisons pour rester prudents et mobilisés », conclut-il.



Un procès aux enjeux collectifs



Depuis l’origine de la procédure, les avocats du politologue dénoncent une judiciarisation croissante du débat intellectuel. Les poursuites reposent notamment sur deux prises de position : des déclarations dans lesquelles François Burgat affirmait avoir « infiniment plus de respect pour les dirigeants du Hamas que pour leurs homologues israéliens », et un message publié après la condamnation d’Abdelhakim Sefrioui dans le procès de l’attentat contre Samuel Paty, message par lequel il entendait dénoncer l’extension excessive, de la responsabilité pénale sous la qualification d’association de malfaiteurs.



Quelle que soit l’issue du procès du 29 avril, cette affaire pourrait faire date. Dans un pays où les questions de liberté d’expression et de traitement judiciaire des opinions continuent de diviser, le cas Burgat , spécialiste et chercheur reconnu s’est imposé comme l’un des symboles d’un débat loin d’être clos.