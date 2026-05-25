Courses à pied endeuillées, noyades et multiples malaises : le premier épisode de chaleur marqué de l’année ravive les alertes sanitaires alors que plusieurs départements restent placés en vigilance canicule

Fortes chaleurs : au moins sept morts en France lors du week-end de Pentecôte Courses à pied endeuillées, noyades et multiples malaises : le premier épisode de chaleur marqué de l’année ravive les alertes sanitaires alors que plusieurs départements restent placés en vigilance canicule

Au moins sept personnes sont mortes en France depuis le début du week-end de Pentecôte dans des événements directement ou indirectement liés aux fortes chaleurs qui touchent le pays, entre hyperthermies, malaises et noyades.

Alors que 18 départements restent placés en vigilance jaune canicule, plusieurs drames ont été recensés lors d’activités sportives et de baignades.

À Lyon, une participante à une compétition de fitness Hyrox est morte dimanche après une hyperthermie, état provoqué par une élévation excessive de la température corporelle. Transportée à l’hôpital en urgence absolue, elle n’a pas survécu.

À Paris, un homme de 53 ans est décédé lors de la course La Pyrénéenne, organisée dans le 20e arrondissement. Le maire de Paris Emmanuel Grégoire a adressé ses « pensées » à la famille et aux proches du coureur.

À Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne, seize personnes ont été hospitalisées, dont dix en urgence absolue, au cours d’une autre course à pied interrompue à la demande des pompiers.

Dans les Alpes-Maritimes, plusieurs malaises, dont trois graves, ont également été signalés lors d’une course de 10 kilomètres organisée à Menton.

La ministre de la Santé Stéphanie Rist a appelé, sur le réseau social américain X, à la prudence face aux températures élevées, rappelant l’importance de l’hydratation et de l’adaptation des efforts physiques.

Autre conséquence de cet épisode de chaleur : la multiplication des noyades.

Dans le Maine-et-Loire, un adolescent de 15 ans est mort dimanche, tandis qu’un autre jeune de 17 ans s’est noyé en Seine-et-Marne après une baignade dans la Seine.

Dans le Bas-Rhin, une femme de 36 ans s’est noyée dans le plan d’eau du Staedly à Rœschwoog.

En Gironde, deux baigneurs sont morts après avoir été emportés par des courants de baïnes à Lège-Cap-Ferret et Lacanau. Les autorités avaient pourtant appelé à une vigilance renforcée face à ces courants marins capables d’entraîner les nageurs vers le large.

La préfecture de Gironde a indiqué que 31 personnes avaient été emportées par des baïnes depuis vendredi malgré le déploiement d’importants moyens de secours, dont l’hélicoptère Dragon 33.

Selon Santé publique France, 1.418 noyades, dont 409 mortelles, avaient déjà été recensées entre juin et septembre 2025, des chiffres en hausse par rapport à l’année précédente.