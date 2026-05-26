Le gouvernement écarte à ce stade toute fermeture généralisée d’établissements ou report des examens, alors que la vague de chaleur précoce ravive les critiques sur l’adaptation des écoles françaises

Fortes chaleurs : écoles ouvertes et bac maintenu malgré les inquiétudes Le gouvernement écarte à ce stade toute fermeture généralisée d’établissements ou report des examens, alors que la vague de chaleur précoce ravive les critiques sur l’adaptation des écoles françaises

Aucune fermeture généralisée d’écoles ni report des épreuves du baccalauréat professionnel n’est prévu « à ce stade » malgré les fortes chaleurs qui touchent la France, a indiqué ce mardi le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray.

Invité de franceinfo, le ministre a confirmé le maintien des épreuves du bac professionnel prévues jeudi ainsi que celles du baccalauréat général à partir du 15 juin. « Cela a déjà pu arriver dans le passé, pour l’instant ce n’est pas prévu », a-t-il déclaré au sujet d’un éventuel report.

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé l’envoi de consignes aux établissements scolaires et centres d’examen afin d’adapter leur fonctionnement à cet épisode de chaleur précoce. Les recommandations portent notamment sur l’aération des salles, l’hydratation régulière des élèves, la fermeture des stores, la réduction des activités physiques aux heures les plus chaudes et, « dans la mesure du possible », l’organisation des examens en matinée.

Les candidats aux examens pourront également sortir des salles pour boire de l’eau, y compris pendant les épreuves.

Édouard Geffray a toutefois indiqué que des fermetures ponctuelles d’établissements restaient possibles localement « si la situation devait s’aggraver », en coordination avec les collectivités territoriales et les préfectures.

Le ministre a également rappelé que les fortes chaleurs ne constituent pas un motif légal d’absence scolaire en l’absence de fermeture administrative. Les enfants âgés de 3 à 16 ans restent soumis à l’obligation scolaire et des absences répétées non justifiées peuvent exposer les familles à une amende pouvant atteindre 750 euros.

Cet épisode de chaleur intervient alors que huit départements ont été placés en vigilance orange canicule et que les températures pourraient approcher les 40 degrés dans certaines régions du centre et du sud-ouest en fin de semaine.

La vague de chaleur a déjà eu des conséquences sur plusieurs événements sportifs. La ministre des Sports, Marina Ferrari, a indiqué que certaines compétitions pourraient être annulées ou reportées dans les prochains jours. Le week-end dernier, deux décès ont été recensés lors d’épreuves sportives, à Paris pendant une course à pied et à Lyon lors d’une compétition d’Hyrox, tandis que plusieurs dizaines de malaises ont également été signalés.

Plusieurs organisations syndicales alertent parallèlement sur l’état des infrastructures scolaires. Selon le SNES-FSU, une large partie des établissements dépasse régulièrement les 30 degrés lors des vagues de chaleur, alimentant les critiques sur l’adaptation du parc scolaire aux épisodes climatiques extrêmes.